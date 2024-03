Tusk szerint bármilyen forgatókönyv elképzelhető, ezért fegyverkezni kell

Háború előtti korba lépett Európa Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint, ám a kontinens nem áll készen, ezért a hadiipari beruházások felpörgetését is sürgette.

Fotó: AFP

A lengyel kormányfő elmondta, hogy senkit nem akar rémisztgetni, de

a háború már nem a múltból származó fogalom, hanem valóság, ami két éve kezdődött.

Tusk minderről azt követően beszélt, hogy egy orosz rakéta rövid időre megsértette a lengyel légteret a napokban, ami után a hadsereg készültségét is fokozták az országban. A lengyel kormányfő igyekszik pozícióját arra is használni, hogy Európát hadiipari készségeinek javítására bírja. Véleménye szerint a kontinens a novemberi amerikai elnökválasztás eredményétől függetlenül vonzóbb partner Washington szemében, ha katonai téren közelebb kerül az önellátáshoz – írja a The Guardian.

Tusk beszélt arról is, hogy minél előbb újabb fegyverekhez kell juttatni Ukrajnát, hiszen a háború a következő két évben dőlhet el. Elmondása szerint leginkább az aggasztja, hogy bármilyen forgatókönyv elképzelhető. Beszélt arról is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök bizonyítékok nélkül Ukrajnát tette felelőssé a moszkvai terrortámadásért, nyilván azért, hogy igazolja az ukrán polgári célpontok elleni fokozódó támadásokat.

Korábban a héten a lengyel kormányfő kiemelte Lengyelország, Németország és Franciaország együttműködésének – a weimari háromszögnek – a fontosságát is.