​„E​l​v​e​s​z​e​t​t​ ​c​s​o​m​a​g​o​k​ ​–​ ​7​2​9​ ​H​U​F​. A​ ​P​o​s​t​a​ ​ú​g​y​ ​d​ö​n​t​ö​t​t​,​ ​h​o​g​y​ ​a​ ​t​ö​b​b​ ​m​i​n​t​ ​6​ ​h​ó​n​a​p​j​a​ ​t​á​r​o​l​t​ ​e​l​v​e​s​z​e​t​t​ ​c​s​o​m​a​g​o​k​a​t​ ​j​e​l​kép​e​s​ ​á​r​o​n​,​ ​7​2​9​ ​H​U​F​ ​é​r​t​é​k​e​s​í​t​i​” – olvasható a Magyar Posta nevű Facebook-oldalon, amit március elején regisztráltak. Az áloldalt körülbelül ezerhétszázan követik, és az is szemebtűnő, hogy az oldalon olvasható felhívást a pár hete regisztrált „felhasználok​” dicsérik. Az átverés hasonló elven működik, mint ami a Budapest Airport nevében terjedt el az elmúlt hetekben.

A Magyar Posta nevében adathalászok verik át a gyanútlan vásárlókat

Forrás: Facebook / Magyar Posta

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy elterjedt a közösségi médiában, hogy a légikikötőkben felejtett és nem keresett csomagokat a repterek, köztük a ferihegyi sem tudja tovább tárolni, ezért akár már 729 forintért túladna rajtuk. A Budapest Airport a Világgazdaság kérdésére elárulta, hogy

ez egy olyan átverés, amellyel a csalók az internetezők bankkártyaadatait akarják megszerezni.

A Magyar Posta nevében a csalók egy linket is megosztottak a Facebookon, amire rákattintva átirányítja a gyanútlan vásárlókat egy oldalra, ahol ezzel a szöveggel találkoznak:

„Gratulálunk! Ön mostantól résztvevője a Magyar Posta! Minden évben megrendezik a Magyar Posta Elveszett csomagos táborait. A Magyar Posta irányelveinek megfelelően ezek a tételek csak 729 HUF-ért kaphatók.

Belül különféle árucikkeket találhat – az elektronikai eszközöktől kezdve a háztartási cikkeken át a kiegészítőkig és ajándékokig.” Utána három kérdésre kell válaszolni, majd ezt követően egy „játékban” véletlenszerűen lehet kiválasztani az „elveszett csomagot”. A „sikeres játék” után az oldal gratulál a csomaghoz és egy az űrlap kitöltésével csalja ki az áldozatok adatait. A csalással kapcsolatban megkerestük a Magyar Postát.

A Világgazdaság megírta azt is, hogy 10 milliárd forintot csaltak ki a kiberbűnözők a magyar károsultaktól. De nemcsak magánszemélyek, hanem cégek, szervezetek és vállalatok is bedőlnek rendszeresen az egyre szofisztikáltabb módszerekkel dolgozó csalóknak. A lapunknak nyilatkozó Szappanos Gábor szerint nagyon résen kell lennünk, mert akár a főnökeinket is megszemélyesíthetik egy munkahelyi levelezés során – a lehető leghitelesebben.