Izrael háborús kabinetje lezárta a hétfői az iráni válaszcsapás miatti ülését és a beszámolók szerint arra jutottak, hogy „jövő hétfő körül” várható a támadás. Jeruzsálem óvatosságra szólította fel a kabinetet, hangsúlyozva, hogy a döntésük miatt ne robbanjon ki „regionális háború”. Egy izraeli forrás szerint a kabinet arra jutott, hogy az Iránnak adott válasz „egyértelmű és erőteljes” lesz.

Egy héten belül megtörténhet Izrael válaszcsapása Irán támadására (Fotó: AFP)

Izrael világossá kívánja tenni, hogy nem engedi meg az irániaknak, hogy valóra váltsák ígéretüket, miszerint az Irán területére irányuló jövőbeli izraeli támadásokat megtorló válaszcsapások fogják kísérni. A Times of Israel szerint a helyi források azt erősítik meg, hogy

Izrael nem akar kiterjedj háborút Iránnal, ahogy azt a koalíciót sem kívánja szétzúzni, ami segített Irán támadásával szemben.

Tehát továbbra is össze kívánják hangolni lépéseiket az Egyesült Államokkal. A helyi források szerint Yoav Gallant védelmi miniszter már vasárnap közölte amerikai kollégájával, hogy Izraelnek nincs más választása, mint választ adni Irán támadására, ahogy azt sem fogadják el, hogy Irán minden Szíriát ért izraeli támadásra ellentámadást indít.

Az Irán ellen védekezésbe már az Egyesült Királyság is becsatlakozott: a brit vadászgépek is Irán drónjaira vadásznak – jelentette be David Cameron, az Egyesült Királyság külügyminisztere. Hozzátette: azért avatkoznak be a konfliktusba, hogy megakadályozzák az eszkalációt. A Brit Királyi Légierő (RAF) gépei több Izrael felé tartó iráni drónt semmisítettek meg.