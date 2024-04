Elindította Mentő Márton elnevezésű, gyermekekkel kapcsolatos vészhelyzetekre felkészítő mobilalkalmazását a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat – közölte a szervezet.

Az alkalmazás életet menthet, amíg ki nem ér a gyermekmentő / Fotó: Tóth Imre / Hajdú-bihari Napló

Az ingyenesen elérhető applikáció használatával a szülők felkészülhetnek egy baleset vagy betegség esetén felmerülő teendőkre,

illetve a baj elhárítását interaktív eszközökkel gyakorolhatják. Az alkalmazás nemcsak szöveges tartalommal, hanem videókkal és interaktív feladatokkal is igyekszik elmélyíteni az elsősegélynyújtási ismereteket – írták.

Az elmúlt években az idén 25 éves Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Fejlesztési Bank együttműködésében magasabb szintre lépett a gyermekmentéssel kapcsolatos, laikusok számára biztosított képzések és oktatóanyagok fejlesztése.

Elkészült az interneten elérhető Életmentő szülők videósorozat, illetve a bank támogatásával megjelent és már több mint tízezer példányban elkelt a Gyermekmentő kézikönyv szülőknek – Amíg a gyermekrohamkocsi megérkezik című oktatókönyv.

A hiteles, több évtizedes, kórházban és mentőautón szerzett tapasztalatokat sűrítő oktatóanyagok mostantól a Mentő Márton online applikációban is elérhetők.

A gyermekmentők munkáját is megkönnyíti az alkalmazás

A szervezet speciális szaktudását megosztja a Sürgősségi gyermekellátás – Az első órák teendői című orvosi szakkönyvben is, amelyet eredetileg 2015-ben jelentetett meg az alapítvány. A szakkönyv frissített, naprakész ismeretekhez tartalmazó új kiadását a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat most mutatta be, négyezer darab ingyenes példányt biztosít az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kötelékében dolgozó mentőorvosoknak, mentőtiszteknek és mentő-szakápolóknak.

A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat 1999-ben indította el a budapesti gyermekrohamkocsiját, melyet már 25 éve működtet közösen az OMSZ-szel. Az alapítvány budapesti, miskolci és debreceni mentőegységei az eltelt időben több mint 60 ezer gyermeken segítettek országszerte.