Nagyon szubjektív bejegyzés lesz ez, szinte egy vallomás - kezdi a Magyar Péter beszédével kapcsolatos Facebook bejegyzését Csizmadia Ervin. Mint írta, be kell vallja, hogy megszegte szakmájának, saját maga számára előírt egyik fő szabályát. Ez azzal magyarázta, hogy az elmúlt évtizedekben nem volt olyan vezető politikus által tartott, és közvetített beszéd, amit ne nézett volna végig, az első perctől az utolsóig. Ám mint írta, ezúttal erre nem volt képes.

Fotó: AFP

Mint közölte:

Most is ezzel a szándékkal kezdtem neki. De hosszú évek óta ma délután hallottam egy olyan beszédet, amit – elnézést kérek azoktól, akik például ezt a beszédet „nagyon jónak” stb. tartották – nem tudtam végignézni. Egyszerűen a szervezetem tiltakozott.

A közismert magyar politológus, egyetemi docens bocsánatot kért szakmájának szabályának megszegése miatt, s mint írta más nem is közöl a beszéddel kapcsolatban mivel képtelen volt végignézni azt.

A volt igazságügyi minszter férje, aki nagyon összerugta a pórt feleségével és ezt követően házasága idején, titokban készített hangfelvételt tette közzé, politikai támadásai érdekében, szombatra hirdetetett tüntetést. Magyar Péter a megmozduláson kijelentette, hogy ő csak egy szikra, az atombomba maga a nép, és hogy országjárásra indul, hogy mindenki elhiggye, van remény a változásra. Emlékeztetőül, az atombomba atlkotóelemei közül, három millióan szavaztak arra a pártra, amelyet éppen támad és alkotja a jelenlegi kormányt.

Magyar Péter március végén a kormány lemondását követelte, most pedig bejelentette, hogy átvették a Legyél a változás! Egyesületet, amely jogi keretet biztosít a működésükhöz, és ide érkezhetnek a nekik szánt támogatások is. Pártot is létrehoznak, amellyel indulni kívánnak a júniusi európai parlamenti választáson. A jelöltek azok lesznek majd, akikre a szimpatizánsaik javaslatot tesznek majd a honlapjukon.