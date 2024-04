Orbán Viktor után David Cameronnal is tárgyal Donald Trump

Floridában tárgyalt David Cameron brit külügyminiszter Donald Trumppal, a külügyminisztérium szóvivője hétfői közleményében közölte: „Washingtoni látogatása előtt a külügyminiszter ma találkozik Trump volt elnökkel Floridában.

Bevett gyakorlat, hogy a miniszterek rutinszerű nemzetközi szerepvállalásuk részeként találkoznak ellenzéki jelöltekkel.”

Korábban többen is bírálták Orbán Viktort, hogy a volt amerikai elnökkel tárgyalt, most David Cameron utazott el Trump mar-a-lagói rezidenciájába / Fotó: AFP

A The Telegraph cikke szerint Cameron most találkozik először a volt amerikai elnökkel azóta, hogy az elhagyta a Fehér Házat. A két politikus közötti megbeszélésen szóba kerülhetett Ukrajna, a gázai háború és a NATO jövője is. Egy kormányzati forrás azt mondta a The Telegraphnak, hogy a külügyminiszter azt akarta, hogy

Trump „hallja meg, mennyit fordítunk a védelmi kiadásokra, és a produktív találkozón hangsúlyossá váljon a két ország közötti különleges kapcsolat kiterjedtsége és ereje”.

Cameron kedden és szerdán átutazva Washingtonban találkozik más republikánusokkal is.

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy Orbán Viktor többnapos látogatást tett az Egyesült Államokban, melynek keretében március 8-án Donald Trump volt amerikai elnökkel és jelenlegi republikánus elnökjelölttel tárgyalt. A megbeszélés után közös vacsorával és koncerttel folytatódott a program. Az esti programról rövid videókat is megosztott Orbán Viktor stábja a közösségi oldalakon, de számos egyéb kép és videó is elárasztotta az internetet, amelyek a találkozóról készültek.