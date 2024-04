O. J. Simpson hagyatékának végrehajtója felfedte, hogy miben hunyt el az egykori futballsztár és színész. Malcolm LaVergne pénteken elmondta, hogy Simpson pontosan milyen rákos megbetegedésben szenvedett. A futballsztár először 2023-ban beszélt a rák elleni küzdelméről.

Kiderült, mi okozta O. J. Simpson halálát / Fotó: AFP

A családja már Simpson halálhírének közlésekor annyit elárult, hogy rákkal küzdött, de nem pontosították, milyen típusú rákos megbetegedése volt a színésznek – írja a The Hollywood Reporter. O. J. Simpson hagyatékának végrehajtója most elárulta, hogy

O. J. Simpson áttétes prosztatarákkal küzdött, és végül ez okozta a halálát.

O. J. Simpson a hetvenes évek amerikai futballjának egyik legjobb futójátékosa volt, valamint színészként is működött, de ezen a pályán nem aratott nagy sikereket. A nagyközönség láthatta a Csupasz pisztoly több részében, a Földi űrutazásban is szerepelt, de feltűnt a Pokoli toronyban is. Életére és munkásságára viszont a Nicole Brownnal való házassága vetett árnyékot, később pedig a nő állítólagos meggyilkolása. Emiatt végül nem tudták elítélni, de később, 2008-ban fegyveres rablás és emberrablás vádjában bűnösnek találták, és 33 év börtönbüntetést kapott, végül 2017. október 1-jén, jó magaviseletéért szabadon engedték.