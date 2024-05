Megfenyegették a Nemzetközi Büntetőbíróságot amerikai szenátorok

Súlyos szankciókat helyezett kilátásba a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) vezető ügyésze, Karim Khan és a szervezet ellen amerikai szenátorok egy csoportja, mely egy áprilisi keltezésű levélben reagált azokra a pletykákra, hogy az ICC nemzetközi elfogatóparancs kiadását fontolgatja Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel szemben.

A Nemzetközi Büntetőbíróság hágai székhelye / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A hétfőn nyilvánosságra került levélben az azt aláíró 12, republikánus szenátor azzal érvel, hogy

az ICC a jogos önvédelmet büntetné meg a lépéssel, noha nem lehet morális egyenlőséget tenni a Hamász terrorizmusa és Izrael jogos válasza közé.

A szenátorok szerint a bíróság ilyen döntése a terrorizmus legnagyobb állami támogatójával, Iránnal sodorná egy oldalra a szervezetet.

Netanjahu elmarasztalásával a terroristák oldalára kerülne a hágai bíróság

Az amerikai törvényhozók azt is sérelmezik, hogy az ICC annak ellenére gondolkozik a Netanjahu elleni letartóztatási parancs kiadásán, hogy sem a Hamászt vezető Iszmail Hánijeh, sem az iráni, szíriai vagy épp kínai vezetők ellen nem adott ki hasonló utasítást (a nemzetközi bíróság ugyanakkor Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szemben adott ki elfogatási parancsot).

A szenátorok azt is közölték, hogy egy esetleges letartóztatási parancsot nemcsak Izrael szuverenitásának megsértéseként értékelnék, de az amerikainak is. Aki Izraelt veszi célba, az ugyanis szerintük az Egyesült Államokat is támadja – olvasható a Jurist jogi hírekkel foglalkozó online portál összefoglalójában.

A bíróság fenyegetése elméletileg tilos, de az Egyesült Államok nem része az ICC-t létrehozó egyezménynek

Az ICC ügyészsége egy pénteki közleményben jelezte, hogy nagy az érdeklődés több bíróság előtt lévő ügyben, és párbeszédet sürgetett, de felhívta a figyelmet arra is, hogy a szervezetet létrehozó római statútum tiltja a szervezet döntéseivel szembeni válaszcsapást. Ugyanakkor

azt sem az Egyesült Államok, sem Izrael (és Oroszország sem) írta alá, ám az ICC úgy véli, hogy van fennhatósága a palesztin területek felett.

Az ICC a népirtással, emberiesség elleni bűncselekményekkel, háborús bűncselekményekkel és az agresszió bűntettével foglalkozó nemzetközi bíróság, melynek fennhatóságát több mint 100 ország elismeri. Izraelt a Nemzetközi Bíróságon, ami nem azonos az ICC-vel, Dél-Afrika vádolja népirtással, amit Jeruzsálem tagad.