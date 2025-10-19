Recseg-ropog a tűzszünet: újra fellángol az erőszak Gázában, miközben Washington menteni próbálja az egyezséget - JD Vance személyesen utazhat a helyszínre

Donald Trump amerikai elnök gázai tűzszüneti megállapodása néhány nap alatt az összeomlás szélére került: Izrael és a Hamász egymást vádolják az egyesség megsértésével, újabb légicsapások rázták meg a régiót, miközben az IDF és a palesztin fegyveresek is állítólag szárazföldi támadást indítottak. A Fehér Ház eközben igyekszik stabilizálni a helyzetet, és Trump alelnöke, JD Vance személyesen utazhat a Közel-Keletre a következő napokban.

Alig néhány nap után a szétesés határára került Trump gázai tűzszüneti terve: ismét légicsapások rázták meg a régiót, miközben Izrael és a Hamász kölcsönösen az egyesség megszegésével vádolják egymást / Fotó: AFP

Az amerikai közvetítéssel október 10-én életbe lépett tűzszünet célja az volt, hogy két év háború után enyhítsen a gázai lakosság humanitárius katasztrófáján, és utat nyisson Trump „új közel-keleti békerendje” előtt. De az átmeneti fegyvercsend rövid életűnek tűnik: palesztin források vasárnap három izraeli légicsapásról számoltak be, miközben az izraeli hadsereg azzal vádolta a Hamászt, hogy fegyveresei átlépték a kijelölt határvonalat.

Mindkét oldal megszeghette a gázai tűzszünetet

A Hamász hivatalosan elkötelezett a tűzszünet mellett, de nem hajlandó eleget tenni Trump követelésének, miszerint adja át a hatalmat egy külföldi felügyelet alatt álló palesztin kormánynak, és szerelje le a fegyvereseit. A szervezet vasárnap a Telegram-csatornáján azzal vádolta Izraelt, hogy „folyamatosan megsérti a megállapodást és ürügyeket gyárt bűntetteihez”.

Izrael ismét megtámadhatta Gázát, máris széthullhat a tűzszünet Helyi források szerint az izraeli hadsereg ismét elkezdte támadni a Gázai övezetet. A támadás oka, hogy a Hamász állítólag a tűzszüneti megállapodás megsértésére készült. A források Rafah elleni légicsapásokról számolnak be, de hivatalos közlés még egyik fél oldaláról sem érkezett.

Izrael eközben a túszok ügye miatt feszül. A tavaly október 7-i terrortámadásban megölt túszok közül 16 holtteste továbbra sem került elő, és a Hamász szerint különleges eszközökre van szükség a keresésükhöz a romok között.

A rafahi határátkelő, amelynek megnyitása kulcseleme Trump rendezési tervének, továbbra is zárva van – Izrael szerint a Hamász együttműködésétől függ a döntés.