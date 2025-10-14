Orbán Viktor olyat posztolt a béketárgyalások után, amit kevesen vártak – megnevezte Európa gyenge pontját, óriási sértettségről beszél a miniszterelnök

Donald Trump sikere azt üzeni: egy béketárgyalás nem sprint, hanem maraton. A béketárgyalásokon a kudarc nem a levonulásra, hanem a folytatásra ad okot – jelentette ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök a közösségi médiában a közel-keleti békecsúcs kapcsán.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A kormányfő szerint ez a kitartás és állhatatosság hiányzik az európaiakból. „Ha valami nem úgy megy, ahogy ők gondolják, megsértődnek és levonulnak. Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja” – írta a politikus. Hozzátette: újra és újra neki kell veselkedni, mert előbb-utóbb bejön.

Mint ismert, Egyiptomban, Sarm es-Sejkben tartott közel-keleti békecsúcson több mint 20 ország vezetői vettek részt. A csúcstalálkozót Donald Trump amerikai elnök és Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök szervezte, célja a gázai háború lezárása és a régió stabilizálása volt. Az amerikai elnök a csúcson hangsúlyozta, hogy a meghívott vezetők azok, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.

Az Európai Unióból Magyarország mellett csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus képviseltette magát. Trump ezzel is jelezte a magyar kormány kiemelt szerepét a nemzetközi diplomáciában és a közel-keleti békefolyamatban. Sőt, az amerikai elnök a rendezvényen tartott beszédében külön is kiemelte Orbán Viktort, akit nagyszerű embernek és vezetőnek nevezett.

Trump arról is beszélt, hogy Ukrajnában szintén szeretné elhozná a békét: eleinte úgy gondolta, hogy ez egyszerűbb lesz, de végül Izraelben járt sikerrel. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem adta fel az orosz-ukrán háború lezárását célzó terveit sem.

Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő szintén jelen volt a tanácskozáson, amelynek során aláírták a gázai háborút lezáró béketervet, és ennek keretében elengedték több fogvatartottat, valamint előkészítették a Gáza újjáépítését.

Tűzszünet Gázában

A gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír írtk alá. A négy aláíró állam – az Egyesült Államok, Egyiptom, Katar és Törökország – garanciavállaló országként vállalta, hogy ügyel a gázai tűzszüneti megállapodás betartására.