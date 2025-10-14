Deviza
EUR/HUF392.31 +0.16% USD/HUF339.33 +0.17% GBP/HUF450.05 -0.36% CHF/HUF421.94 +0.21% PLN/HUF92 +0.06% RON/HUF77.06 +0.08% CZK/HUF16.12 +0.04% EUR/HUF392.31 +0.16% USD/HUF339.33 +0.17% GBP/HUF450.05 -0.36% CHF/HUF421.94 +0.21% PLN/HUF92 +0.06% RON/HUF77.06 +0.08% CZK/HUF16.12 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,377.92 -0.22% MTELEKOM1,798 +0.22% MOL2,770 -0.87% OTP30,020 -0.27% RICHTER10,470 +0.38% OPUS551 +0.18% ANY7,280 -1.1% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,900 +0.41% BUMIX9,550.89 -0.45% CETOP3,531.47 +0.67% CETOP NTR2,196.83 -0.49% BUX102,377.92 -0.22% MTELEKOM1,798 +0.22% MOL2,770 -0.87% OTP30,020 -0.27% RICHTER10,470 +0.38% OPUS551 +0.18% ANY7,280 -1.1% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,900 +0.41% BUMIX9,550.89 -0.45% CETOP3,531.47 +0.67% CETOP NTR2,196.83 -0.49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
közel-kelet
izraeli háború
Donald Trump
Orbán Viktor
Európai Unió
gázai övezet

Orbán Viktor olyat posztolt a béketárgyalások után, amit kevesen vártak – megnevezte Európa gyenge pontját, óriási sértettségről beszél a miniszterelnök

Egyiptomban, Sarm es-Sejkben tartott közel-keleti békecsúcson több mint 20 ország vezetői vettek részt, köztük Orbán Viktor. A magyar kormányfő szerint a közel-keleti béketárgyalásokon az állhatatosság alapvető fontosságú, ezért lehet sikeres a kitartó Donald Trump az európai vezetőkkel szemben.
VG
2025.10.14., 09:16

Donald Trump sikere azt üzeni: egy béketárgyalás nem sprint, hanem maraton. A béketárgyalásokon a kudarc nem a levonulásra, hanem a folytatásra ad okot – jelentette ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök a közösségi médiában a közel-keleti békecsúcs kapcsán.

TRUMP, Donald; ORBÁN Viktor Orbán Viktor olyat posztolt a béketárgyalások után, amit kevesen vártak – megnevezte Európa gyenge pontját, óriási sértettségről beszél a miniszterelnök
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A kormányfő szerint ez a kitartás és állhatatosság hiányzik az európaiakból. „Ha valami nem úgy megy, ahogy ők gondolják, megsértődnek és levonulnak. Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja” – írta a politikus. Hozzátette: újra és újra neki kell veselkedni, mert előbb-utóbb bejön.

Mint ismert, Egyiptomban, Sarm es-Sejkben tartott közel-keleti békecsúcson több mint 20 ország vezetői vettek részt. A csúcstalálkozót Donald Trump amerikai elnök és Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök szervezte, célja a gázai háború lezárása és a régió stabilizálása volt. Az amerikai elnök a csúcson hangsúlyozta, hogy a meghívott vezetők azok, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.

Az Európai Unióból Magyarország mellett csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus képviseltette magát. Trump ezzel is jelezte a magyar kormány kiemelt szerepét a nemzetközi diplomáciában és a közel-keleti békefolyamatban. Sőt, az amerikai elnök a rendezvényen tartott beszédében külön is kiemelte Orbán Viktort, akit nagyszerű embernek és vezetőnek nevezett.

Trump arról is beszélt, hogy Ukrajnában szintén szeretné elhozná a békét: eleinte úgy gondolta, hogy ez egyszerűbb lesz, de végül Izraelben járt sikerrel. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem adta fel az orosz-ukrán háború lezárását célzó terveit sem.

Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő szintén jelen volt a tanácskozáson, amelynek során aláírták a gázai háborút lezáró béketervet, és ennek keretében elengedték több fogvatartottat, valamint előkészítették a Gáza újjáépítését.

Tűzszünet Gázában

A gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír írtk alá. A négy aláíró állam – az Egyesült Államok, Egyiptom, Katar és Törökország – garanciavállaló országként vállalta, hogy ügyel a gázai tűzszüneti megállapodás betartására.

Az amerikai elnök szeptember végén ismertette a most aláírt megállapodás alapjául szolgáló béketervét, amely szerint lezárult a gázai háború lezárását célzó folyamat első szakasza: tegnap a Hamász elengedte az utolsó túszokat, valamint Izrael részéről 2000 palesztin foglyot adtak át, miközben az izraeli hadsereg visszavonult egy meghatározott vonal mögé a Gázai övezeten belül.

Trump szerint a dokumentum, amelynek pontos tartalmát nem tették közzé, meghatározza azokat a szabályokat és rendelkezéseket, amelyek a két évvel ezelőtt kezdődött háború befejezéséhez vezető lépésekhez szükségesek Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet között a Gázai övezetben.

Az Egyesült Államok több mint 30 milliárd dollárt költött a gázai háborúra és a kapcsolódó közel-keleti konfliktusokra

A 2023. október 7. óta eltelt két évben az Egyesült Államok jelentős költségeket könyvelhetett el számos katonai akció során, amelyek az amerikai, izraeli és szövetséges érdekeket támogatták a tágabb Közel-Keleten, de több milliárd dollárt fordított katonai segélyre is.

Világrend

Világrend
696 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Hszi Csin-ping

Váratlan szövetségest talált Kína – Trump már kiszemelte, most a keleti nagyhatalommal ölelkeznek

Kulcsfontosságú európai sziget működik együtt Pekinggel.
6 perc
közel-kelet

Orbán Viktor olyat posztolt a béketárgyalások után, amit kevesen vártak – megnevezte Európa gyenge pontját, óriási sértettségről beszél a miniszterelnök

Egyiptomban, Sarm es-Sejkben tartott közel-keleti békecsúcson több mint 20 ország vezetői vettek részt, köztük Orbán Viktor. A magyar kormányfő szerint a közel-keleti béketárgyalásokon az állhatatosság alapvető fontosságú, ezért lehet sikeres a kitartó Donald Trump az európai vezetőkkel szemben.
3 perc
arany

Történelmi csúcson az ezüst ára, tovább drágulás várható

A kínai-amerikai kereskedelmi feszültségek ismét lendületet adtak: az ezüst történelmi csúcsra drágult.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu