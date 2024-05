Bírósághoz fordul az esztergomi robbantásban meghalt TEK-es családja

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy tavaly Esztergom külterületén egy szándékos gázrobbantásban meghalt egy TEK-es, illetve nyolc rendőr és három tűzoltó sérült meg. A robbantást végrehajtó férfit kisebb bűncselekmények miatt körözték, valamint az ügyészség hivatalos személy elleni erőszak miatt is folytatott ellene eljárást.

A hősi halált halt TEK-es édesanyja a híradóból tudta meg, hogy a fiát felrobbantották / Fotó: Koszticsák Szilárd

A rendőrségnek szeptemberben kellett kivonulnia az esztergomi házhoz, mert a férfi fenyegette a rendőröket és az ügyészeket is. Amikor a rendőrök kiértek, a férfi a felszólítására csak egy teraszig jött ki, mindvégig onnan kommunikált. A parancsnok végül elrendelte a behatolást, annak érdekében, hogy még a sötétség beállta előtt befejezzék az elfogást.

A behatoló rendőrök azt látták, hogy a férfi vélhetően egy flexszel szikrát előidézve egy gázpalack felé vág, majd berobbant a ház. A robbantó bosszút akart állni a rendőrökön, ezért gyilkolt.

„Képtelen vagyok rá, de úgy hiszem, nem is lehet egy anyának feldolgozni ezt a tragédiát. Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék rá. Rosszul vagyok, de hogyan is lehetnék?” – fogalmazott a Blikknek a meghalt kommandós édesanyja. A nő arról is beszélt, hogy

méltánytalanul alacsonynak érzi a kártérítés összegét, amit a meghalt fia után állapítottak meg a családjának.

Az összeg, amit a hősi halott esetében felajánlottak, az édesanya megfogalmazása szerint csupán egy garázsra lenne elegendő a fővárosban. A szülőknek nem ítéltek meg kártérítést, csak az áldozat özvegye és a gyerekek kaptak kártérítést. A lap szerint a család ügyvédje próbált peren kívül megegyezni a Terrorelhárító Központtal a kártérítés összegében, de úgy tudják, ez nem vezetett eredményre, így a bíróság dönthet majd a kártérítésr mértékéről.