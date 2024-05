Véget ért a kínai elnök három napos látogatása Magyarországon. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Hszi Csin-ping és 400 fős delegációja pénteken a kora esti órákban elhagyta Budapestet.

Bombameglepetés: legendás vendégek tűntek fel Orbán Viktor és a kínai elnök találkozóján / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor egyfajta visszatekintésként a történelmi jelentőségű eseményre képgalériát osztott meg a közösségi oldalán. Ez számos pillanatát felidézi a kínai elnöki vizitnek,

köztük az érkezést,

a várban zajló ceremóniát,

a karmelitában való tárgyalást,

a Mol campus megtekintését

és a búcsúzást is.

Csakhogy a magyar miniszterelnök képgalériájában van egy fénykép, ami különös résztvevőket, ha úgy tetszik legendás vendégeket mutat meg. Pontosan nincs meghatározva, hol és mikor készült a felvétel, mi arra tippelünk, hogy talán csütörtök este a gálavacsorán.

Mindenesetre egyértelműen felismerhetők rajta a Liu testvérek.

Nem mindennapi találkozás lehetett: Liu Shaolin Sándor és öccse, Liu Shaoang Hszi Csin-ping és Orbán Viktor társaságában. A magyar miniszterelnök nem részletezte, miről esett szó közöttük és azt sem tudni, a Liu fivérek vajon a kínai delegációval érkeztek-e Magyarországra vagy ettől függetlenül tartózkodnak itt.

Akárhogy is, önmagában a tény, hogy ezen a magas szintű eseményen jelen voltak, jól mutatja, hogy fontos szerepük lehet a kínai-magyar kapcsolatokban.

Pedig a gyorskorcsolyázó testvérpár hosszú és rögös utat járt be. Ahogy arról lapunk is részletesen beszámolt annak idején, Magyarország kétszeres olimpiai (2018 Pjongcsang, 5000 méteres váltó, 2022 Peking, 500 méter) és hatszoros világbajnok gyorskorcsolyázója, Liu Shaoang testvérével együtt, Liu Shaolin Sándorral már évek óta Kínába költözött – édesapjuk kínai – és az ázsiai országnak szereznek dicsőséget. Ennek előzménye, hogy 2022 végén hivatalosan is országot váltottak.

Egy évet kihagytak, azonban az idén tavaszi rotterdami világbajnokságon Shaoang a 2000 méteres távon induló vegyes váltó tagjaként megszerezte első kínai aranyérmét. Ezt követte az 5000 méteres férfi váltó. Kína ismét győzött, Lius Shaoang pedig testvérével, a szintén magyar színekben olimpiai és világbajnok Liu Shaolin Sándorral együtt tagja volt ennek az aranyérmes csapatnak.

Orbán Viktor egyébként nem először posztolt közös képet a Liu testvérekkel.

Még 2022 decemberében, amikor a tetőfokára hágott a vita a testvérpár országváltása miatt, a magyar miniszterelnök egy Facebook-bejegyzéssel hűtött le a kedélyeket. Ebben arra hívta fel a figyelmet, hogy a sportolók mindig magyar olimpiai bajnokok maradnak, egyúttal pedig sok sikert kívánt nekik az új kalandhoz.