Elhagyta Magyarországot a kínai elnök

Kínai elnök Magyarországon: bemutatjuk Hszi Csin-ping feleségét – Peng Li-jüan még a férjénél is híresebb Várhatóan szerda este Magyarországra érkezik a kínai elnök. Hszi Csin-pinget nemcsak négyszáz fős delegáció kíséri, hanem a felesége is. Peng Li-jüan kevéssé ismert Magyarországon, pedig egy igazi popsztár, aki még a férjénél is híresebb. Bemutatjuk, hogyan ismerték meg egymást, és miért tölt be nagyon fontos szerepet a kínai elnök felesége.