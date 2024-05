Ukrajna nyáron kaphatja meg az első F-16-os vadászgépeket

Orosz hackerek elintézték, hogy az ukránok is a moszkvai katonai díszszemlét nézzék Orosz hackerek feltörték több ukrán és lett tévécsatorna műholdjelét csütörtökön, amelyek így a moszkvai győzelem napi katonai díszszemlét közvetítették – közölte Ivars Abolins, a lett médiafelügyelet vezetője. A tisztségviselő szerint Lettországban a Balticom internet- és televíziós műsorszolgáltatót érte támadás. Ukrajnán kívül lett tévécsatornákat is érintett a hackertámadás, valamint több orosz régióból is jelentettek hasonló támadásokat.