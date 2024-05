Keddi közleményében jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium, hogy hamarosan megemelik a megengedett sebesség felső határát a 67-es számú főúton.

Lázár János minisztériuma írásba adta: megemelik a megengedett legnagyobb sebességet az egyik fontos főúton / Fotó: Shutterstock

A Lázár János vezette tárca tájékoztatásából kiderült, hogy a Látrány elkerülő kétszer két sávos szakaszán változik az engedélyezett sebesség maximuma,

méghozzá az eddigi 90-ről 110 kilométer per órára.

A 67-es főút Látrány elkerülő szakaszának bővítése keretében átadott több mint 10 kilométeres útszakaszon május 30-tól (csütörtök), rossz időjárási viszonyok esetén május 31-től (péntek) lehet ennyivel közlekednie az autósoknak.

Hamarosan 110 kilométer per órával lehet közlekedni végig a 67-es főúton

Azzal, hogy az átépített Látrány elkerülő szakasz ideiglenes sebességkorlátozását feloldják, immár Kaposvár és az M7-es autópálya (Balaton) között biztosított kétszer két sávon a gyors és biztonságos közlekedés.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Látrány elkerülő szakaszt tavaly novemberben adták át. Az R67-es útként indult gyorsforgalmi első nagyobb, 33,2 kilométeres szakaszának építése 2017-ben indult és 2019 őszére készült el

a Strabag Építő Kft.,

a Strabag AG

és a Soltút Kft. beruházásban

összesen 65 milliárd forintból. A fejlesztés részét képezte még a kaposfüredi és a látrányi elkerülő. Az előbbit, amely 3 kilométeres, és 8 milliárd forintból készült el, már 2022 decemberében használatba vehették az autósok.

Élesedik a rendőrségi VÉDA a 67-es úton

A látrányi szakasz átadása óta megtörtént az átadás-átvételi eljárás, továbbá a zöldfelület rendezése, így többek között a humuszolás és a füvesítés. A Magyar Közút Nzrt. és az MKIF Zrt. rendszerébe integrált üzemi hírközlő hálózat is teljeskörűen működik: üzemelnek az útpálya fölötti portálokon a kijelzők, a meteorológiai állomás, valamint a kamerarendszer.

A végleges forgalomba helyezési engedélyt követően az említett kétszer két sávos szakaszon lekerülnek a vadveszélyre figyelmeztető, illetve a 90 kilométer per óra sebességkorlátozást jelző táblák, majd helyükre kikerülnek a 110 kilométer per órára figyelmeztető jelzések. Mielőtt azonban az autósok nagyon elbíznák magukat, érdemes hangsúlyozni, hogy ezzel egy időben a rendőrség is éles üzembe helyezi a VÉDA automata közlekedés-ellenőrzési rendszerét, és az május végétől rögzíti és tárolja a közúti szabályszegéseket.