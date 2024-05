Megszavazta a Milos Vucevic vezette új szerb kormányt a belgrádi parlament csütörtökön. A 250 fős szerb törvényhozásban kétnapos vitát követően a jelen lévő 213 képviselő közül 152 biztosította támogatásáról és 61 ellenezte a Szerb Haladó Párt (SNS), a Szerbiai Szocialista Párt (SPS), a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint a horvát és a bosnyák kisebbség koalíciós kormányát.

Szerbia: megalakult az új kormány / Fotó: AFP

Kormányprogramjának ismertetésekor Milos Vucevic, a Szerb Haladó Párt elnöke kiemelte, hogy a béke megőrzése és az életszínvonal növelése lesz az új szerb kormány legfőbb feladata. Mint mondta: az ország külpolitikájának középpontjában a függetlenség és a katonai semlegesség megőrzése áll. Emellett szeretné megőrizni a jó kapcsolatokat a szomszédos országokkal is. Közölte,

az európai uniós tagság elnyerése továbbra is Szerbia stratégiai célja marad, és az új kormány folytatni fogja a szükséges reformintézkedéseket.

Milos Vucevic közölte azt is, hogy az új kormány előtt nagyon komoly külpolitikai kihívások állnak már most is, és ebből a szempontból a legfontosabb a szuverenitásának és a területi egységének a megőrzése lesz, és a harc azért, hogy Koszovó Szerbia része maradjon.

Szerbiában tavaly decemberben tartottak előrehozott parlamenti választást. Miután 2020-ban és 2022-ben is volt előrehozott parlamenti választás, Aleksandar Vucic államfő bejelentette, hogy most egy nyugodtabb időszak következik, és a várakozások szerint legalább 2027-ig nem kell újra az urnák elé járulni.

Az ezredforduló óta csak egyetlen kormánynak sikerült kitöltenie mandátumát.

Magyarországgal közösen szállna versenybe az olimpiai játékok megrendezéséért Szerbia – erről maga a szerb elnök beszélt a napokban. Vucic felvetette, hogy Szerbia a jövőben bejelentkezhet az olimpiai játékok megrendezésére is, de nem egyedül, hanem Magyarországgal közösen. Azonban pontos dátumot nem említett.