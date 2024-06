Donald Trump Jr. Budapesten: soha nem hallott történeteket mondott el az amerikai elnökről a legidősebb fia

Telt ház előtt tartott előadást a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) gazdasági konferenciáján Donald Trump Jr. csütörtök este a Budapest Hiltonban.

Donald Trump Jr., Donald Trump amerikai elnök legidősebb fia Nagy Elek BKIK-elnök meghívására érkezett Magyarországra / Fotó: BKIK

A rendezvény zárt körű volt, de a Világgazdaság lehetőséget kapott, hogy részt vegyen

a magyar gazdasági életben meghatározó szerepet betöltő vállalatok topmenedzserei,

a hazai egyetemek rektori képviselői,

valamint a megyei kereskedelmi és iparkamarák elnökei és vezetői mellett.

Hogyan lett amerikai elnök Donald Trump?

Donald Trump Jr., Donald Trump, az Egyesült Államok 45. elnökének legidősebb fia Nagy Elek BKIK-elnök meghívására érkezett Magyarországra, és a Gazdasági körkép, befektetési lehetőségek az Egyesült Államokban, tőkepiaci és ingatlanbefektetések Közép- és Kelet-Európában – együttműködési lehetőségek amerikai befektetőkkel címmel tartott konferenciának volt a vezető előadója.

Előtte Nagy Elek mondott köszöntőt. Ebben arról beszélt, hogy bár a konferencián alapvetően pénzről, beruházásokról és üzletről lesz szó, de mégis az adja a fontosságát, hogy országokat és kontinenseket köt össze. „Remélem, hogy ez a néhány óra, amit együtt töltünk, elegendő lesz arra, hogy elinduljunk egy közös úton” – fogalmazott. Nagy Elek röviden kitért arra, hogy még a 90-es évek elején hogyan vásárolt Amerikában egy könyvet, amelyet Donald Trump írt, és az hogyan tette őt jobb üzletemberré. (Nagy Elekhez olyan cégek köthetők, mint a Főtaxi vagy a BÁV – a szerk.)

Felidézte, hogy amikor Donald Trumpot elnökké választották, sokat hallotta azt a kérdést, hogy ez hogyan történhetett meg. „Nekik mindig azt válaszoltam, hogy olvassák el ezt a könyvet: The art of the deal vagyis az Üzlet művészete, és akkor meg fogják érteni. Én a mai napig a hatása alatt vagyok, olyan sebészi pontossággal vázolja fel benne Trump az üzleti lehetőségeket.

Magáról a meghívásról azt mondta: fontos eredménynek tartja, hogy Donald Trump Jr Magyarországra érkezett. Külön megtiszteltetés, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is fogadta őt. „A BKIK konferenciájának különlegessége abból adódott, hogy egy hatalmas ingatlanbirodalom vezetője, egy korábbi amerikai elnök fia, és – mint ahogyan megtapasztalhattuk – egy kitűnő előadó és közvetlen ember elemezte számunkra a globális gazdaság és pénzvilág folyamatait. A téma oly összetett, hogy nem is tudtunk ma mindent megbeszélni, abban azonban biztos vagyok, hogy elindultunk az egymás felé vezető úton, és találtunk közös célokat” – értékelt.

Donald Trump Jr.: legyenek óvatosak Kínával

Donald Trump Jr. előadásában a globális gazdaságról és pénzügyi befektetésekről szóló elemzésén túl beszélt arról is, hogy Magyarországot az különbözteti meg más nyugat- és kelet-európai országoktól, hogy itt a politikai stabilitás kiszámítható befektetői környezetet biztosít a partnerként kezelt üzleti szereplőknek. Véleménye szerint

a hazai üzleti környezet nagy erőssége, hogy a szükséges mértékű jogi szabályozottság mellett is jellemző maradt az önálló, racionális gondolkodás.

Ezt követően Donald Trump Jr. és a Szabó László korábbi washingtoni nagykövet színpadi beszélgetése következett. Ennek során Donald Trump fia szokásától eltérően magánéleti vonatkozásokat is megosztott a publikummal. „Édesanyám, Ivana révén gyerekként a nyarakat Csehszlovákiában töltöttem, ami akkor érdekes élmény volt, felnőttként pedig azt köszönhetem neki, hogy ismerem a kelet-európai gondolkodást.”

Egy kérdésre válaszolva kitért Kínára is. Ismerve Trump Kínával szembeni kemény politikáját, nem meglepő módon a fia is kockázatokat lát az ázsiai országgal való viszony kapcsán. Megérti Magyarország keleti nyitás politikáját, de egyúttal óvatosságra és bölcsességre intett.