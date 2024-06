A néppárti uniós koalíció megállapodott a csúcspozíókról

Az Európai Tanács (ET) újabb ciklusra jelöli Ursula von der Leyent – legalábbis ezt javasolják majd a parlament néppárti koalíciós frakciót alkotó tagállamainak vezetői az ET csütörtökön kezdődő ülésén. szerint. A Néppárt (EPP), a szocialisták, valamint a liberálisok koalíciója az ET elnöki posztjára a szocialista António Costa volt portugál miniszterelnököt, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének pedig Kaja Kallas észt miniszterelnököt javasolja - írja az általában jól értesült brüsszeli Politico című lap.

eA néppárti parlamenti koalíció új ciklusra jelöli Ursula von der Leyent / Fotó: AFP

Costa mandátumát illetően megállapodtak abban, hogy megbízatása az uniós szerződés értelmében két és fél éves időtartamra szól, annak meghosszabbítása újabb két és fél évvel lehetséges – közölte az Infostart. Az egyezséget a három legtekintélyesebb pártcsalád magas rangú képviselői kötötték:

az EPP részéről Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök és Donald Tusk lengyel kormányfő,

a szociáldemokraták nevében Olaf Scholz német kancellár és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök,

míg a Renew, azaz a liberális pártcsoport képviseletében Emmanuel Macron francia elnök és Mark Rutte holland kormányfő.

Az állam- és kormányfők csütörtökön és pénteken ülnek össze a soron következő csúcstalálkozóra, amelynek napirendjén szerepel a javaslatok jóváhagyása. Ehhez A elegendő az emelt szintű minősített többség. Ez azt jelenti, hogy

a 27 állam-, illetve kormányfő közül legalább 22 olyan vezető támogatása szükséges, amelyek államai az EU lakosságának 65 százalékát képviselik.

Az Európai Bizottság elnökéről szóló végleges javaslatot Charles Michel, az ET jelenlegi elnöke az Európai Parlament (EP) elé terjeszti majd, ahol a 720 tagú testületből legalább 361 képviselő szavazata kell a jelölt megválasztásához.

Von der Leyennek szüksége van a Renew képviselőcsoport támogatására – de a frakció egyre több helyet veszít. Von der Leyen kénytelen lesz Giorgia Meloni támogatását is megnyerni, ez azonban nem lesz könnyű, főleg ha a szocialisták is befeszülnek az olasz kormányfő ellen.