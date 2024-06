Foci-Eb 2024: fehéreket a csapatba – rasszista poszt miatt magyarázkodhat a német politikus

A magyar labdarúgó válogatott szerdán a második meccsét is elvesztette az Európa-bajnokságon, Stuttgartban 2-0-ra kikapott a házigazda Németországtól. Bár Marco Rossi csapata látványosan feljavult a Svájc elleni kudarc után, a foci-Eb egyik nagy esélyese ellen ez sem volt elegendő.

A német válogatott két győzelemmel kezdte a foci-Eb-t / Fotó: Szilágyi Anna/EPA/MTI

Már a meccset is nagy érdeklődés övezte, de az utóélete sem volt éppen csendes. Természetesen a német győzelem után a sajtó felmagasztalta a hazai csapatot, és számos politikus is gratulált közösségi oldalain a Nationalelfnek. Azonban akadt közöttük olyan, aki nem a megszokott, és nem is túl átgondolt módon tette ezt – hívta fel a figyelmet a Bild.

Kivételes csapatunk van. Képzeljük el milyen lenne, ha csak fehér német játékosokból állna

– írta X közösségi oldalán Katrin Göring-Eckardt zöldpárti politikus. Az 58 éves parlamenti képviselő később törölte ugyan a bejegyzést, de addigra már a sajtó nagy része kiszúrta azt, és természetesen nagy felháborodást váltott ki.

A politikus posztjával arra a június elején megjelent megjelent felmérésre utal, mely szerint a lakosság 21 százaléka jobban örülne neki, ha több fehér bőrszínű játékos lenne a válogatottban. 17 százalékuk pedig nem tartja jónak, hogy egy török származású játékos viseli a csapatkapitányi karszalagot Ilkay Gündogan személyében. Göring-Eckardt ugyan három szivárványos emojit is tett posztja végére, így is kritikák kereszttüzébe került.

„Bárki, aki szóba hozza a német válogatott játékosok bőrszínének kérdéskörét, rasszizmust követ el, függetlenül attól, hogy milyen motiváció húzódik e mögött” – reagált Ahmad Mansour extermizmus-kutató.

A felmérés eredményeit Julian Nagelsmann szövetségi kapitány, a játékosok közül pedig többek között Ilkay Gündogan és Joshua Kimmich is elítélte nyilatkozatban. „Mindannyian intelligens emberek vagyunk, tisztában vagyunk vele, hogy a rasszizmus világszerte előfordul. A számok senkit sem lepnek meg. Ez a jelenség valószínűleg jelen lesz a következő évtizedekben is. De ezt már e felmérés nélkül is tudtuk volna” – fogalmazott akkor a csapatkapitány.

Katrin Göring-Eckardt csütörtökön elnézést kért a tweetjéért, elmondása szerint senkit nem akart megsérteni, csak rosszul fogalmazott.

Felháborított, hogy a németek ötöde jobban örülne, ha több fehér lenne a válogatottban. Büszke vagyok a csapatra, és remélem, hogy meg tudjuk győzni ezt a 21 százalékot is, hogy ők is büszkék legyenek rá.

A Nationalelf a pályán láthatóan mindent meg is tesz ezért. Skóciát 5-1-re, Magyarországot 2-0-ra győzték le a hazai Eb-n, ezzel már bebiztosították a továbbjutásukat a csoportból. A sikerekből a 21 százalék által nem kedvelt "nem fehér" játékosok is oroszlánrészt vállaltak, az angol, nigériai és lengyel felmenőkkel is rendelkező Jamal Musiala mindkét meccsen betalált, ezzel 21 évesen és 114 naposan már két Eb-góllal rendelkezett, ennél fiatalabb korban ugyanerre mindössze négyen voltak képesek, köztük Bene Ferenc is, aki az 1964-es kontinenstornán szerzett két találatot. A magyar csapat ellen a Gündogan is betalált, a skótok ellen pedig a szintén török felmenőkkel rendelkező Emre Can is feliratkozott a góllövők listájára.