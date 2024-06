Nincs minden rendben Joe Bidennel, és ez a környezetének is feltűnt

Demokrata és republikánus oldalon is beszédtéma Joe Biden amerikai elnök szellemi épsége, környezetéből többen egyöntetűen arról számolnak be, hogy vannak jó napjai, máskor viszont lassú, szétszórt, nem emlékszik mindenre. Felmerült az is, hogy belealudt az egyik beszédébe, nem emlékezett minden korábbi döntésére, írta a Wall Street Journal.

2024.06.07. 17:12 | Szerző: VG

Amikor Biden elnök januárban találkozott a kongresszusi vezetőkkel a nyugati szárnyban, hogy megtárgyaljon egy ukrajnai finanszírozási megállapodást, olykor olyan halkan beszélt, hogy néhány résztvevő nehezen hallotta az elnököt – írta a Wall Street Journal. Felolvasott a jegyzetekből, hogy egyértelmű megjegyzéseket tegyen, huzamosabb ideig szünetet tartott, és néha olyan hosszúra lehunyta a szemét, hogy néhányan a teremben azon töprengtek, vajon nem aludt-e bele a beszédébe. Nincs minden rendben Joe Bidennel, és ez a környezetének is feltűnik / Fotó: Jim Watson/AFP Az Ovális Irodában Mike Johnson házelnökkel folytatott februári személyes csevegés során az elnök azt mondta, hogy a kormánya által a közelmúltban végrehajtott politikai változás veszélybe sodor néhány nagy energiaprojektet. A házelnök szerint felvetődött, hogy az elnök nem emlékezett minden korábbi döntésére. Tavaly, amikor Biden a képviselőház republikánusaival tárgyalt az adósságplafon felemeléséről, viselkedése és a részletek irányítása egyik napról a másikra változni látszott, Kevin McCarthy, a képviselőház akkori elnöke és két másik képviselő szerint. Egyes napokon laza és spontán eszmecserét folytatott a republikánusokkal, máskor pedig motyogott, és úgy tűnt, hogy a jegyzetekre hagyatkozott. „Találkoztam vele, amikor alelnök volt. Elmennék a házába” – mondta McCarthy egy interjúban. – Ő nem ugyanaz a személy. A 81 éves Biden a legidősebb még poszton lévő amerikai elnök. Kora és kognitív képességei a második ciklusra szóló kampányának egyik fő kérdésévé váltak, mind a választók tudatában, mind a republikánusok ellene irányuló támadásaiban. A Fehér Ház és a legfőbb munkatársak azt mondták, hogy továbbra is éles és erőteljes vezető. Néhányan azonban, akik együtt dolgoztak vele, köztük demokraták és olyanok is, akik még alelnöksége idejéből ismerték, olyan elnökről beszéltek, aki érezhetően lassul, hanyatlik, vannak jó és rossz pillanatai is.