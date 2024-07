Emmanuel Macron mindenkit átvert

A párizsiaknak már most tele van a hócipőjük az olimpiai közlekedési káosszal A város lakói már most aranyérmet kaphatnának túlélésből. Az olimpia totális káoszt okozott a francia főváros közlekedésében. Párizs hatalmas bulvárjai, fenséges műemlékei és zsúfolt kávézói a héten egy csúnya kiegészítést kaptak: több mint 44 ezer ronda fémkorlát akadályozza a Louvre-tól az Ile-Saint-Louis-ig a közlekedést. Az ideiglenes akadályokat a pénteken hivatalosan is kezdődő párizsi olimpia előtti masszív biztonsági előkészületek részeként állították fel. A biztonsági intézkedések persze érthetők, a hatóságok terrortámadásoktól tartanak. Viszont a lakosság kiakadása is teljesen érthető. Több nagy metróállomást és forgalmas utakat zártak le a hatóságok. A korlátozások a pénteki megnyitóünnepség előtt lesznek a legszigorúbbak. A nyitány az első hajóparádé lesz a Szajnán XV. Lajos lányának három évszázaddal ezelőtti esküvője óta. Több mint 300 ezer ember vesz részt a várhatóan lenyűgöző látványosságon, amely egyben biztonsági rémálom lesz. Az ünnepség előtt a Szajna két partját összekötő hidak többségét lezárták. A belvárosba való bejutás a lehetetlen küldetés kategóriájába tartozik. A Szajna mellett lezártak egy hatalmas területet, itt helyezkedik el például a a Louvre, a Notre-Dame és az Eiffel-torony. A területre csak egy speciális QR-kód felmutatásával lehet bejutni, amelyet a lakosok, az ott dolgozók vagy azok kaptak, akik már jó előre helyet foglaltak a múzeumokban és az éttermekben. A belügyminisztérium közölte, hogy több mint 200 ezer „Pass Jeux” kód iránti kérelmet kapott a honlapján keresztül. Párizsban hemzsegnek a biztonsági tisztviselők. Az olimpia ideje alatt naponta 30 ezer rendőr és csendőr vigyáz a biztonságra. A megnyitó ünnepség napján 45 ezren dolgoznak majd Párizs utcáin, 10 ezer katonával együtt. A francia kormány mindent megtett annak érdekében, hogy a helyieket előre tájékoztassa a lezárásokról, a párizsiak – akik valószínűleg aranyérmesek lennének, ha a panaszkodás olimpiai sportág lenne – dühösek, hogy a mindennapi ingázásuk felborult.