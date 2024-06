Rendhagyó tiltakozás: a Szajnába ürítéssel fenyegetőznek a párizsiak

Párizs nem minden lakója örül a város által hamarosan megrendezendő olimpiai játékoknak, mivel az építkezések sorát vagy épp a merójegyek árának növekedését, valamint a biztonsági intézkedések fokozását hozta magával. Sokaknak az sem tetszik, hogy a hatóságok a hajléktalanok és a szexmunkások eltávolításával tennék otthonosabbá a francia fővárost a látogatók számára.

A Szajnát vették célba a tiltakozók (Fotó: AFP)

Az elégedetlenkedők pedig a tiltakozás szokatlan formáját találták ki, amivel megkeseríthetik a szervezők életét: a Szajnába ürítenek.

A Je Chie Dans La Seine Le 23 Juin (A Szajnába kakilok június 23-án) kezdeményezés a közösségi médiában terjed, ahol különböző oldalak osztanak meg tippeket a tiltakozás logisztikájával kapcsolatban, de persze terjednek a mémek is.

Ráaádsul a Szajna több eseménynek is helyt ad majd, köztük úszó és triatlonversenyeknek, sőt Emmanuel Macron francia elnök is azt ígérte, hogy úszni fog a folyóban a játékok előtt, hogy bizonyítsa, a víz elég tiszta a versenyzőknek is – írja a Fodors utazási tanácsadó és útikönyv kiadó cég. Az akció dátuma is annak köszönhető, hogy Macron június 23-át nevezte meg, mint azt a dátumot, amikor úszni fog a folyóban.

A helyi lakosokat vélhetően az is bőszíti, hogy a Szajnában úszni 1923 óta tilos, igaz Párizs évek óta dolgozik azon, hogy az olimpiára tiszta legyen, mintegy 1,4 milliárd eurót költöttek erre.