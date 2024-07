Az izraeli háború 270. napja – a Hamász feltámadt Hán-Júnisz romjain, Izrael elindult befejezni, amit elkezdett

Hán-Júnisz lehet a jel, amire a Hezbollah várt

A Libanont uraló Hezbollah és Izrael között már így is rendkívül nagy volt a feszültség, de a Hamász feltámadása Hán-Júniszban lehet a jel, amire eddig vártak. A Hezbollah a Közel-Kelet egyik legerősebb milíciája, bár közvetlen konfrontációba az elmúlt időszakban nem keveredtek Izraellel. Katonai elemzők attól tartanak, hogy a Hamász újbóli megjelenése Hán-Júnisz városban azt jelezheti, hogy az IDF sokkal nehezebben tud harcolni a terrorista szervezetekkel, mint azt eddig gondolták. Ez felbátoríthatja a Hezbollahot, hogy elindítsa a támadást, ami hosszú évek óta a legnagyobb konfliktushoz vezetne a térségben. Ráadásul annak is fennáll a veszélye, hogy ha a Hezbollah támad, az az Egyesült Államokat és Iránt is belerántja a konfliktusba.

Fennáll az esély a háború eszkalációjára. Az egész térségen végigsöpörhetnek a harcok, és akkor Irán nem marad tétlen

– ezt a teheráni vezető, Ali Hamenei ajatollah külügyi tanácsadója, Kamal Kharrazi mondta.