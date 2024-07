Meghalt Vietnám leghatalmasabb kommunista vezetője, Nguyen Phu Trong

A vietnámi kormány közleményben tudatta, hogy meghalt kommunista pártjának főtitkára, az ország vezetője és egyben legbefolyásosabb embere, Nguyen Phu Trong. Trong 2011-től volt Vietnám kommunista pártjának vezetője, 2018 és 2021 között pedig az ország elnöke is volt – ő volt a harmadik személy országa történelmében, aki egyidőben vezette a pártot és az államot is. A főtitkár pénteki halála előtt a kormány To Lam elnököt választotta ideiglenes vezetővé Trong egészségügyi vészhelyzete miatt.

Meghalt Vietnám kommunista vezetője, Nguyen Phu Trong / Fotó: SAUL LOEB

Trong hosszan tartó betegség után hunyt el egy hanoi katonai kórházban – áll a közleményben. A kormány közlése szerint a vezető halálát idős kora és súlyos betegsége okozta, annak ellenére, hogy orvosai és az ország vezető egészségügyi szakértői külön kezelésben részesítették. A főtitkár halálának hírérére vietnámiak ezrei osztottak meg hazafias képeket és verseket az online közösségi médiában, így rótták le tiszteletüket az elhunyt vezető előtt – írja a Bloomberg.

Trong nagyban kibővítette Vietnám gazdaságát és az egykor ellenséges Kínával és az Egyesült Államokkal is szorosabb kapcsolatot épített ki.

Trong 2011-ben lett a Vietnámi Kommunista Párt főtitkára, majd 2016-ban és 2021-ben is újraválasztották. A párthagyományoktól eltérve 2018-ban Tran Dai Quang halála után az ország elnöki pozícióját is ő töltötte be, de 2021-ben lemondott. 2015-ben Trong lett az első pártvezér, aki az Egyesült Államokba látogatott, amikor a Fehér Házban találkozott Barack Obama elnökkel. A két vezető akkor azt mondta, hogy országaiknak sikerült maguk mögött hagyni a nehéz múltat, hogy barátokká váljanak. Joe Biden ezeket csak megerősítette a Trong halála utáni megemlékezésében.

Trong harca a korrupció ellen

A főtitkár felügyelete alatt Vietnam elsöprő kampányt indított a korrupció felszámolására, amely tisztviselők és üzleti vezetők százait buktatta le. Trong 2013 óta vezette az ország korrupció elleni küzdelemmel foglalkozó központi irányítóbizottságát. Az elmúlt években csak tovább szigorította korrupció ellenes nézeteit – ez egy kísérlet is volt arra, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti heves verseny közepette országa vonzóbb legyen a külföldi befektetések számára, valamint, hogy biztosítsa a párt legitimitását a széles körű botrányokkal szemben.

Trong tehát határozottan támogatta, hogy az egykor elszigetelt ország nyisson a külföldi befektetések felé.

Vietnam számos szabadkereskedelmi megállapodás aláírásával a világ egyik leginkább kereskedelemfüggő gazdaságává vált. 2023 végén Vietnam exportjának értéke nagyjából megegyezett a gazdaság méretével, a korábbi ellenséges Egyesült Államok pedig jelenleg az ország legnagyobb exportpiaca.