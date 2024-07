Párizs 2024: a nemzetközi sajtót lenyűgözte az olimpiai megnyitó – Orbán Viktort nem

„Nincs többé közerkölcs, ha valaki megnézte a párizsi olimpia megnyitóját, ezt láthatta” – mondta beszédében Orbán Viktor a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban, vagy ahogy a köznyelvben ismerik, a tusványosi fesztiválon. Hozzátette: az esemény kiértékelését illetően higgadtságot javasol, és hogy ne sértsük meg a franciákat – annak ellenére, hogy az ünnepséget látva mi, magyarok úgy érezhetnénk magunkat –, mert most is a szövetségeseink, és közép-, valamint hosszú távon is azok lesznek. Kifejtette: az Emmanuel Macron által meghirdetett stratégia és a nemzeti szuverenitás között sokkal több a kapcsolódási pont, mint gondolnánk. Valakivel pedig együtt kell majd működni – jegyezte meg a kormányfő. „Végül is minden nemzetnek joga van megmutatni saját magát. Hát, ezt láttuk” – fogalmazott Orbán.

Párizs 2024: Orbán Viktor szerint az olimpiai megnyitó megmutatta, már nincs közerkölcs / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda

Párizs 2024: a nemzetközi sajtó ódákat zeng a megnyitóról – a Daily Mailt kivéve

Nagy sikert aratott a nemzetközi sajtó értékelése szerint a párizsi olimpia pénteki esti megnyitója az MTI beszámolója szerint.

Az amerikai The New York Times tudósítója arról írt, hogy „a franciák évek óta készültek a kiemelt eseményre, amely végül történelmi utalásokkal, meglepetésekkel, giccsel, sporttal, művészettel és divattal fűszerezett remekmű lett – mindezt a mintegy 7000 sportolót szállító hajók hatalmas felvonulása tette teljessé, megkoronázva Lady Gaga és Céline Dion alakításával”.

A brit The Guardian újságírója úgy fogalmazott: „Franciaország azt ígérte, hogy a megnyitóünnepség a világ legnagyobb szabadtéri előadása lesz. Több mint 300 ezer ember nézte a folyópartról és hidakról – további több százan az ablakokból és az erkélyekről – ahogy

a tánc,

az élő zene és

az akrobatika kibontakozott

több mint hat kilométeren keresztül az Austerlitz hídtól az Eiffel-toronyig.”

A BBC úgy összegzett: „Ragyogóan frenetikus előadás, különleges stílus.”

A spanyol Marca

a történelem legjobb megnyitójának nevezte a péntek esti előadást,

az El País szerint „Párizs elkápráztatta a világot az özönvíz alatt”.