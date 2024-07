A Schadl-ügy egyik tanúja halhatott meg az Árpád-hídon történt balesetben

Június 27-én tanúként hallgatta meg a törvényszék B. Ervint Schadl György és Völner Pál korrupciós perében, szerda éjjel azonban az Árpád hídon történt balesetben életét veszíthette. A HVG cikke szerint ugyanis a végrehajtó-helyettesként dolgozó férfi és élettársa ült abban a Suzukiban, amivel másodjára ütközött az ámokfutó.

A balesetben hárman életüket vesztették, négyen megsérültek / Fotó: BRFK - Budapesti Rendőr-főkapitányság

A lap az értesülésével kereste a férfi testvérét, de nem kívánt nyilatkozni. Nem dolgozott Schadl Györggyel, és még a vádlottakat is csak felszínesen ismeri B. Ervin, akire a névtelen férfi mint informátorára többször is hivatkozott a korábbi ülésen – írta az Index. Diákként ismerte meg az egyes számú tanút, amikor is pénzügyi gondjai akadtak, és az oktató segített egyengetni az útját az egyetemen. Válaszként amikor a férfi lett munkanélküli, akkor ő tanácsolta neki, hogy végezze el a végrehajtási szakvizsgát.

Ő maga is próbálkozott a végrehajtói karrierrel, az elmúlt két évben négy pozícióra is jelentkezett, eredménytelenül.

Napi szinten beszélt az anonim férfival, barátságukat már múltbélinek nevezte, amiért jelenleg most őt is tanúként hallgatja meg a bíróság. A szakmabeli kritikákat egymásnak is megfogalmazták, ettől függetlenül ő továbbra is lelkesen próbálkozik a végrehajtói pozíció megszerzésével.

Schadl biztatta, hogy pályázzon végrehajtónak

Schadl György egy alkalommal közölte vele, hogy rendben vannak a papírjai és a pontjai is, így buzdította, hogy pályázzon a továbbiakban is, mert egyszer meghozza a gyümölcsét.

Egykori barátját óva intette attól, hogy az ügyészségen vallomást tegyen a jegyzeteire hivatkozva, mert azzal súlyos bűncselekmények elkövetésével vádolná Schadl Györgyöt. A bíróság előtt azt állította, csak pletykákat mondott el az első számú tanúnak.

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, szerda éjszaka, 22 óra körül frontális baleset történt az Árpád hídon. Akkor még csak azt lehetett tudni, hogy az okozója tisztázatlan okokból szemben hajtott fel Budáról Pestre a hídra, ahol aztán nagy sebességgel összeütközött egy személyautóval, majd egy másikkal is.

Hárman életüket vesztették, négyen megsérültek.