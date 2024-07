Rendkívül súlyos baleset történt Budapesten szerdán éjszaka – derült ki a katasztrófavédelem és a rendőrség tájékoztatásából.

Éjszakai tragédia a budapesti hídon: tömegbaleset történt, többen életüket vesztették – érthetetlen, hogyan következett be / Fotó: Mihádák Zoltán

A sajnálatos eseményről elsőnek a katasztrófavédelem számolt be. Azt írta, hogy Budapesten az Árpád híd közepén három gépkocsi ütközött össze a Pestről Budára vezető oldalon. Kiemelte, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is nagy erőkkel érkeztek a helyszínre. A tűzoltók a járművekbe szorult utasokat feszítővágóval szabadították ki. A beavatkozás idejére lezárták az Árpád hidat, a korlátozás a közösségi közlekedési járművek haladását is érinti.

Hogyan történt a tömegbaleset az Árpád hídon?

Ez a tájékoztatás szerdán 22 óra 54 perckor jelent meg. Nem sokkal később, először 23:10-kor, majd 23:47-kor a rendőrség is közleményt adott ki a tragédiáról. Ebben arról tájékoztatott, hogy

Hárman meghaltak, többen megsérültek a balesetben.

A tömegbaleset körülményeit is ismertette. Az elsődleges adatok szerint egy forgalommal szemben közlekedő autós két másik autónak ütközött neki 2024. július 3-án 22 óra körül. A rendőrök a hídnak ezt az oldalát lezárták. A Budáról Pestre tartó oldalon halad a forgalom. "Jelenleg tart a sérültek mentése és a műszaki mentés" – zárult a rövid közlemény.

A közösségi médiában nem sokkal ezelőtt videó is megjelent a helyszínről. Ezen az látszik, hogy a rendvédelmi egységek valóban komoly erőkkel vonultak ki a helyszínre. Nehezen állapítható meg a felvétel alapján, de mintha két taxi is az érintettje lenne a frontális ütközésnek. Az MTI aztán csütörtök éjjel számos fotót közölt az eseményről, ezeken egyértelműen látszik, hogy taxik is részesei voltak a balesetnek, amelyben a harmadik autó lényegében a felismerhetetlenségig roncsolódott. Hogy a frontális ütközés, hogyan fordulhatott elő az egyébként betonszigettel és lámpaoszlopokkal is egyértelműen, fizikailag is elválasztott Árpád hídon, az egyelőre érthetetlen.

Taxik is részesei voltak a balesetnek az Árpád hídon / Fotó: Mihádák Zoltán

Nem lehet kizárni, hogy a baleset okozója eleve szemben hajtott fel a budapesti hídra. Szörnyű, de említést érdemlő részlet, hogy az Árpád hídon majdnem éppen egy éve következett be egy másik borzasztó, a közvéleményt megrázó tragédia, amikor egy tuningolt luxus sportautóval brahiból száguldozó sofőr halálra gázolt egy szabályosan közlekedő kerékpárost, akit a vaskorlát sem tudott megvédeni.