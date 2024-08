A Dunántúlra csaphat le a zápor augusztus 20-án, de Pest megye is érintett lehet

Sok lesz a napsütés az ünnepen, de az ország bizonyos részeire akár több körben is lecsaphat a zápor. A budapesti tűzijátékra igyekvőknek is figyelniük kell, hiszen érintett lehet Pest megye is. A kormány fokozottan figyel a biztonságra.