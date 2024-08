Elfogynak a Covid-tesztek a gyógyszertárakból, gyorsan terjed nyáron a koronavírus

A CVS Health Corp. több gyógyszertárából elfogytak a Covid-tesztek az Egyesült Államokban az elmúlt napokban – jelentette a vállalat. A koronavírus nyári hulláma gyorsan terjed, az otthon használható teszteket pedig elkapkodják a patikákból. A CVS honlapja szerint péntek délután Houstonban, Austinban és a nevadai Renóban is elfogyott az összes otthoni Covid-teszt az üzleteikből.

Elfogynak a Covid-tesztek az amerikai gyógyszertárakból, gyorsan terjed a vírus / Fotó: Hans Lucas via AFP

A cég azt ígérte, hogy gyorsan szállítják az újabb szállítmányokat, hogy minden gyógyszertárukban elérhető legyen legalább egy fajta Covid-teszt. Hozzátették, hogy országszerte érződik tapasztalják a kereslet növekedését a tesztek iránt. Jelenleg a gyógyszertáraik 91 százalékában van elérhető Covid-teszt.

Az amerikai szennyvíz adatokat mérő Centers for Disease Control and Prevention közölte,

egész Amerikában magas a vízben a koronavírus örökítő anyaga.

Hozzátették, hogy a vírus gyorsabban terjed, mint tavaly nyáron.

A New York-i gyógyszertárakat üzemeltető Walgreens Boots Alliance a weboldalán azt közölte, hogy nagy mennyiségben áll rendelkezésre koronavírus-tesztjük. Hozzátették, hogy érzik, hogy jelentősen megnőtt a kereslet az otthoni Covid-tesztek iránt a városban. A cég szóvivője szerint utoljára tavaly karácsonykor volt ekkora kereslet a tesztek iránt.

A Bloomberg azt írta, hogy január óta egyre kevésbé vásárolták az amerikaiak a Covid-teszteket. A Binax Covid-teszteket gyártó Abbott Laboratories azt közölte, hogy az idei második negyedévben a termékeik iránt 61 százalékkal esett a kereslet.

Az Egyesült Államokban 2023 májusában ért véget a közegészségügyi vészhelyzet, ezt követően folyamatosan csökkentek a teszt eladások. A viszonteladók elkezdték visszafogni a készleteiket, azonban most olyan ütemben nő az igény a Covid-tesztek iránt, amit sok gyógyszertár nem tud lekövetni egyik hétről a másikra. A gyártók is csökkentették a kibocsátásukat a visszafogottabb kereslet miatt, most pedig azt kell belőni, hogy mennyire kell felpörgetni a gyártási kapacitást.