Koronavírus: áttörés előtt a Covid-járvány a párizsi olimpián?

Kézmosás, fertőtlenítő használata, tünetek esetén maszk, izoláció, egyelőre ezekkel az óvintézkedésekkel próbálják a koronavírus terjedését megakadályozni, vagy legalábbis lassítani amennyire lehet. Az ausztrál vízilabdázó lányok után ausztrál úszók is megbetegedtek, a brit mellúszó sztár Adam Peatyn is kijöttek a döntő másnapján a tünetek. A kétszeres olimpiai bajnok azt mondta újságíróknak, hogy az esemény reggelén torokfájásra és köhögésre ébredt, de jelezte, nem ezzel akarja magyarázni a második helyet. A brit úszócsapat tagjai maszkot hordanak, szigorította a csapatvezetés az óvintézkedéseket.

Koronavírus-tüneteket produkált a kétszeres olimpiai bajnok Adam Peaty is Párizsban az ezüstérem után / Fotó: AFP

A koronavírus az uszodában terjed leginkább

Az ausztrál Lani Pallister a pozitív teszt után visszalépett a női 1500 méteres gyorsúszástól. A csapat jelezte, Pallister arra törekszik, hogy időben felépüljön, hogy részt tudjon venni a csapatban a csütörtöki 4-szer 200 méteres gyorsváltón, ahol az ausztrálok az egyértelmű favoritok. Kiesése súlyos veszteség lenne a csapatnak.

A Swimswam című úszásszakportál számolt be elsőként arról, hogy vélhetően David Johnston és Luke Whitlock is elkapta a vírust. A jelentés szerint mindkét úszót átszállították egy szállodába az olimpiai faluból. A Team USA szóvivője azt mondta: „Nem osztjuk meg a sportolók egészségügyi adatait a nyilvánossággal. Nálunk nincs kötelező maszkviselés vagy tesztelés. Arra bátorítjuk sportolóinkat, hogy azt csinálják, ami számukra a legkényelmesebb, és dolgozzanak együtt a csapatorvosokkal” – idézte a szóvivőt a The Guardian.

Egy fiatal román úszó, Vlad Stancu junior Európa-bajnok is pozitív tesztet produkált, emiatt várhatóan kihagyja a férfi 1500 méteres gyorsúszást. A román edzők maszkban tartották a kedd esti edzést. Az olimpián nincsenek kötelezően előírt intézkedések, a nemzeti csapatok egészségügyi vezetői döntenek a szükséges intézkedésekről.