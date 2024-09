Afrikában is tombol az ítéletidő: több millióan hajléktalanná váltak, közel ezren meghaltak az árvizekben

Nigéria északi részét sem kímélte az árhullám, a WHO adatai szerint ott 201 ember halálát okozta a szélsőséges időjárás, és 610 ezren váltak földönfutóvá.

A Severe Weather Europe blog előrejelzése szerint nem várható enyhülés: a Szahara térségére a szeptemberben szokásos csapadékmennyiség ötszázszorosa zúdul le a hónap folyamán.

Közép-Európa országaiban is egyre nagyobb pusztítást okoznak a napok óta tartó áradások. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, hétfőn Lengyelországból négy, Csehországból három, Romániából pedig egy áldozatot jegyeztek fel. Mindeddig összesen 16-an haltak meg az árvíz miatt, heten Romániában, öten Lengyelországban, hárman Csehországban és egy ember Ausztriában.

Lengyelországban Donald Tusk sürgősségi kormányülés után katasztrófahelyzetet hirdetett, és egymilliárd zlotyt (92 milliárd forint) ígért az árvízkárosultaknak.

Az országban gátak szakadtak át, és volt, hogy egy kórházból betegeket kellett evakuálni. Az érintett területeken iskolákat és irodákat zártak be, és több helyre teherautókon szállítottak élelmiszert és ivóvizet a károsultaknak. Az Odera folyó a 130 ezer lakosú Opole és a 640 ezres Wroclaw városát is fenyegeti, noha az utóbbit már 1997-ben is elöntötte az árvíz.

Csehországban szükségállapotot hirdettek két északkeleti régióban, a lengyel határ közelében. Víz alá került több kisváros is az országban, és több ezer embert menekítettek el a hatóságok az emelkedő víz elől.