Árvíz: lehetnek még meglepetések, Pozsonyban is korán örültek a vízszint tetőzésének

Noha kedden már úgy tűnt, hogy Pozsonynál tetőzött a Duna 970 centiméteres vízállásnál, szerdán a vízszint már meghaladta a 980 centimétert is. A szlovák fővárosban és a Dunaszerdahelyi, valamint a Komáromi járásban továbbra is a harmadfokú árvízkészültség van érvényben.

Rosszul hitték, hogy már tetőzött a Duna Pozsonynál, az olvadó hó ugyanis újabb árhullámot hozott / Fotó: AFP

Korán örültek az árvíz csúcsának

A Parameter tudósítása szerint hiába tűnt úgy kedden, hogy már tetőzött a Duna Pozsonyban, az olvadó alpesi hó miatt újabb árhullám vonult végig az osztrák Duna medencéjén. Ezért mértek szerdán a korábbinál magasabb csúcsértéket a szlovák fővárosban.

Szerda hajnal 02:15-kor a vízszint így elérte a 983 centit is, és még reggel 7 órakor is 981 centiméter volt. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézetet (SHMÚ) szerint az is lassítja az árhullám levonulását, hogy

a Morva folyó is tetőzik, miközben Ausztriában is lassú az apadás az Alpokban olvadó hó miatt.

Továbbra is emelkedett a vízszint Bős alatt. A Duna szlovákiai felső szakaszán lassú apadásra, a középső szakaszán tetőzésre, alsó szakaszán további emelkedésre számít az intézet. A Morva felső folyásán tetőzés és lassú apadás, alsó folyásán elnyúló tetőzés várható.

Révkomáromban nemcsak a Duna, hanem a Vág is kezd gondokat okozni, ugyanis a dunai ár visszanyomja a Vág vizét. A városi rendőrség biztonsági okokból lezárta a forgalmat a Vág melletti úton arra az esetre, ha víz ömlene az úttestre. Az előrejelzés szerint Komáromban a Duna elérheti majd 840-845 centiméteres magasságot.