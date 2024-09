A britek majdnem megtámadták Hollandiát a Covid vakcina miatt

Boris Johnson úgy tudta, kötelessége biztosítani a vakcinát a Covid idején a briteknek, és ebből majdnem extra baj lett.

Boris Johnson életében nyomokat hagyott a Covid: majdnem belehalt, majdnem megtámadta miatta Hollandiát, majd nem csak majdnem belebukott Fotó: AFP

A volt brit miniszterelnök megírta emlékezéseit, amelyek a jövő hónapban már meg is jelennek, és ilyenkor nem árt megszellőztetni egy-két vaskos részletet, hogy fogyjon a könyv.

Meg is kaptuk. Sorban jönnek ki a címoldalakra illő történetek a könyv kapcsán, a The Telegraphra most a következő sztori jutott: Boris Johnson miniszterelnöksége egybeesett a Covid világjárvánnyal (tulajdonképp abba is bukott bele, hogy fittyet hányt a szabályokra, és ez kiderült). A gyakran különcként, extravagánsként bírált miniszterelnök most úgy emlékszik, a Covid elleni vakcina miatt egy ízben komolyan megfontolta, hogy megtámadja a Csatorna túlpartján fekvő Hollandiát.

A NATO nem vette volna jó néven a Hollandia elleni akciót, a Covid kedvéért sem

A tengeri támadás egy leideni raktár ellen történt volna, ahol ötmillió adag AstraZeneca vakcinát tároltak. Ezekről Johnson úgy vélte, jogszerűen az országát illetik, hiszen a britek fejlesztették ki. Emlékezhetünk a világjárvány kirobbanásakor még nem léteztek a Covid ellen vakcinák, majd amikor már kifejlesztették őket, óriási tülekedés indult értük az országok között. (Ezt a feladatot kevesen oldották meg sikerrel a korai szakaszban: köztük volt Magyarország.)

A Hollandia elleni brit támadás, mint tudjuk, elmaradt. Johnsonnak elmagyarázták, hogy aligha járhatna sikerrel, emellett utólag ő maga is elismeri: lerohanni egy NATO-tagot elég nagy bolondság lett volna.