Hihetetlenül sok eső esett Sopron és Mosonmagyaróvár környékén

Mindössze öt nap alatt több mint 100 milliméter eső esett Sopron és Mosonmagyaróvár környékén – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kedden, hozzátéve, hogy a napok óta az ország felett örvénylő Boris ciklon délnyugat felé elhagyta térségünket, a következő napokban számottevő csapadék már nem várható.

Sopronban esett a legtöbb eső / Fotó: Jászai Csaba / MTI

Azt is elárulták, hogy az elmúlt öt napban

az osztrák és cseh területeken esett a legtöbb eső, ahol területi átlagban bőven meghaladja a 200 millimétert, de özönvízszerű eső volt Szlovéniában és Horvátországban is.

A HungaroMet közölte azt is, hogy Magyarországon a Dunántúlon esett a legtöbb eső, azon belül is Sopron és Mosonmagyaróvár környékén, ahol az ötnapos csapadékösszeg meghaladja a 100 millimétert. A meteorológiai szervezet elkészített egy tíznapos csapadéktérképet is, ami tartalmazza az előző hullámzó frontrendszer csapadékát is. Eszerint az elmúlt tíz napban Sopronnál a csapadék mennyisége elérte a 150 millimétert, ami az átlagos szeptemberi havi csapadékmennyiség (59 milliméter) 2,5-szerese.