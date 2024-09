Meghalt Johnny Cash társa, a countryzene csillaga, Kris Kristofferson

Elhunyt Kris Kristofferson, a counrtyzene legendás alakja. A díjnyertes színész és előadó 88 éves volt. Aktív éveiben olyan hírességekkel dolgozott együtt, mint Johnny Cash és Martin Scorsese.

Elhunyt Kris Kristofferson / Fotó: AFP

Kristofferson nyugodt körülmények között halt meg hawaii otthonában, a családja körében – írta meg a BBC.

A zenész leghíresebb számai között olyan címek szerepelnek, mint a Me and Bobby McGee, vagy a Help Me Make It Through the Night.

Köszönjük, hogy ennyi éven át szerettétek őt. Ha láttok egy szivárványt tudjátok, hogy azon keresztül mosolyog rátok

– írta a család a rajongóknak szánt közleményben.

Kris Kristoffersona texasi Brownsville-ben született 1936. június 22-én. Életcéljának tartotta, hogy megismertesse az emberekkel a counrtyzenét és a műfajt széles körben elismerté tegye. Az előadó egyszer azt mondta, hogy büszke a munkásságára, de tudja, hogy nem az "aranytorka" miatt jutott be a hírességek csarnokába.

Kristoffersona szakmája szerint újságíró volt, majd Oxfordban is tanult. Mikor Angliából visszatért az Egyesült Államokba beállt a seregbe. A katonaságnál irodalmat tanított, amit állítása szerint úgy élt meg, mint a poklot. A leszerelés után Nashville-be utazott, ahol elkezdte építeni zenei karrierjét.

Kris Kristofferson úgy gondolta, hogy a kreativitás Istentől származik, és azok, akik figyelmen kívül hagyják ezt az ajándékot, boldogtalanságra vannak ítélve

– írta a legendáról Kyle Young az X-en.

A zene mellett Kristoffersona színészetbe is belekóstolt. Három Grammy-díja mellé egy Golden Globe-ot is nyert. Természetesen ezek mellett sok más elismerésben is részesült, többek között megkapta az Americana Music Association Free Speech Award díját.

A zenésznek nyolc gyereke volt és hét unokája.