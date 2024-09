Érdemes elfoglalniuk az ukránoknak a kurszki atomerőművet?

Hatalmas nyomás nehezedik Rafael Grossira, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IEA) vezérigazgatójára mindkét, az ukrajnai konfliktusban, a kurszki ukrán támadásban ellenérdekelt oldalról. Grossi idén augusztus végén meglátogatta a Kurszki Atomerőművet, és még a helyszínen, az erőmű mellett lévő Kurcsatov városban nemzetközi sajtóértekezletet tartott. A fő kérdésre, el akarják-e foglalni az ukránok Kurszk atomerőművét, természetesen nem válaszolt, nem is az ő dolga.

Egy orosz Mi-35m helikopter rakétákat lő ki Kurszk védelmében / Fotó: AFP

Legalább annyi tényező szól az erőmű elfoglalása ellen, mint mellette. Az egyik érv technikai: hiába foglalnák el az ukránok az erőművet és akár működtetnék is, az ott generált áram nem köthető be Ukrajna hálózatába – mert ez utóbbit 2022-ben átállították az oroszországitól különböző európai rendszerre – derül ki a The Moscow Timesban publikáló szakember, Dmitrij Gorcsakov írásából.

Emiatt kaphat Ukrajna áramot a magyar rendszerből is most, amikor az ország áramgeneráló képessége a háború előttinek a negyedére csökkent az orosz légitámadások folytán. Az ukránok még egy további okból sem tudnák működtetni az erőművet: nincs meg az ehhez szükséges szakembergárdájuk. Az elfoglalás mellett szólhat ugyanakkor az, hogy két, még a szovjet időkben épült nagyfeszültségű (750 és 330 kilowattos) távvezeték köti össze az erőművet az ukrajnai Szumi várossal – viszont arról nincs információ, hogy ezek működőképesek-e.

Zavaros ukrán magyarázatok

Maguk az ukránok számos, egymásnak ellentmondó magyarázattal szolgáltak a a kurszki ellentámadás céljait illetően. Zelenszkij elnök emlékezetes mondata: foglyok ejtésével feltölteni a hadifogoly-cserealapot és esetleg javítani Kijev pozícióját a jövendőbeli tárgyalásokon. Az elnök legújabb verziója: ütközőzónát létrehozni Oroszország területén.

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezérigazgatója szerint nőtt egy nukleáris incidens veszélye / Fotó: AFP

Grossi szerint nőtt egy nukleáris incidens veszélye. A sajtóértekezleten elhangzott, hogy látott az erőmű területére hullhatott drón-roncsokat. Arról azonban nem beszélt, hogy ezek ukrán vagy orosz drónok voltak-e – valószínűleg ukránok. Az Interfax-Russia hírügynökség meg is jegyezte: Grossi még nem kész arra, hogy „rámutasson a felelősökre”. A TASZSZ kiemelte az IAEA-vezér a látogatás után elhangzott szavait, hogy

az erőmű a normálishoz nagyon hasonló körülmények között működik.

A Kurszki Atomerőmű egyelőre legalább 30 kilométerre van a behatoló ukránok és a területvédő oroszországi alegységek zegzugos frontvonalától. Két részből áll, a múlt század 60-70. évei technológiai színvonalán épített Kurszk 1. négy RBMK-típusú reaktorából és a most épülő Kurszk 2. két, egyenként 1200 megawatt teljesítményű modern, az új paksiakéhoz hasonló, nyomottvizes VVER-TOI típusú reaktorából. Némi reményre ad okot, hogy moszkvai jelentések szerint – amelyeket egyes nyugati elemzők is alátámasztanak – a kurszki területen a frontvonalak befagytak, az ukrán nyomulás lefékeződött.