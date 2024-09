Választások a szomszédban: Orbán Viktor is gratulált az osztrák Patriótáknak – történelmi győzelemről beszélt

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) nyerte Ausztriában a parlamenti választást a szavazóhelyiségeket elhagyók körében készített felmérések szerint, ezzel az eredménnyel történetében először végzett az első helyen parlamenti választáson az Osztrák Szabadságpárt, de bizonytalan, hogy kivel tudna kormányt alakítani.

Michael Schnedlitz, az FPÖ főtitkára úgy fogalmazott, hogy azoknak a pártoknak, amelyek személyes vezetése alatt kizártak egy lehetséges koalíciót felül kell vizsgálniuk ezen álláspontjukat. Hangsúlyozta, hogy kész koalíciós tárgyalásokra minden párttal.

Újabb győzelem a Patriótáknak: történelmi FPÖ-győzelem Ausztriában

– írta az X-en Orbán Viktor miniszterelnök.

Szijjártó Péter üdvözölte az Osztrák Szabadságpárt és a cseh ANO párt győzelmét is. „Csehország után a szomszédban is Patrióta-győzelem. A Szabadságpárt még soha nem nyert parlamenti választást Ausztriában. Most viszont szövetségeseink végeztek az első helyen” – írta a miniszter.

„Történelmi győzelmet aratott Herbert Kickl és az FPÖ, Orbán Viktor és Magyarország szövetségesei,

ezzel erősödött azok tábora, akik nemet mondanak az illegális migrációra és a mielőbbi békét szorgalmazzák” – fogalmazott Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója a Facebookon.

Az FPÖ a voksok 29,1 százalékát szerezhette meg.

A második helyen Karl Nehammer kancellár konzervatív Osztrák Néppártja (ÖVP) áll a szavazatok 26,2 százalékával. Az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) a voksok 20,4 százalékát tudhatja magáénak. Az exit poll szerint a liberális NEOS (Új Ausztria és Liberális Fórum) 8,8 százalékot, míg a Zöldek 8,6 százalékot szereztek.

Idén június végén jelentették be Bécsben a Patrióták Európáért nevű új európai kezdeményezést Herbert Kickllel, az Osztrák Szabadságpárt elnökével, Andrej Babis korábbi cseh kormányfővel, az ANO párt elnökével és Orbán Viktor miniszterelnökkel, a Fidesz elnökével. Egy héttel később megalakult a kezdeményezés európai parlamenti frakciója, amely 12 európai tagállam 84 képviselőjét foglalta magába.

A pártcsoport az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciója lett.

A frakcióhoz a francia Nemzeti Tömörülés 30, a Fidesz 11 képviselője mellett utoljára a cseh ANO csatlakozott 7 taggal, az ugyancsak cseh Eskü és Motorosok részéről 2, az Osztrák Szabadságpárt részéről 6, a belga Flamand Érdek részéről 3, az olasz Liga részéről 8, a holland Szabadságpárt részéről 6, a spanyol Vox részéről 6, a portugál Chega részéről 2, a Dán Néppárt részéről 1, a görög Logika Hangja részéről 1, a lett Lettország az Első részéről szintén 1 képviselő csatlakozott.