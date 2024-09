Putyin már a háború utáni gazdasági hadviselésre készül

Vlagyimir Putyin felvillantotta a minap a szigorú gazdasági ellenintézkedések lehetőségét, válaszul a Nyugat egyre keményebb szankciós politikájára. Akár erre adott válasznak is lehetne tekinteni Timothy Ash neves, a londoni Chatham House-hoz (Royal Institute of International Affairs – A Nemzetközi Ügyek Királyi Intézete) közel álló Kelet-Európa-szakértő, a washingtoni CEPA (Center for European Policy – nagyjából az Európai Politikát Elemző Központ) oldalakon megjelent cikkét, amelynek üzenete: „Bolond lenne a Nyugat, ha nem ragadná meg az alkalmat Ukrajna támogatásának fokozására, hiszen kis ráfordítással mennyire meg tudná gyengíteni Oroszországot!”

A Kreml falai mögött Putyin már a háború utáni koszakra készül / Fotó: Shutterstock

Maradhat a nyugati pénz, ukrán emberáldozat kombója

Lényegében a „nyugati pénz, haditechnika, technológia és az ukrán emberáldozat” kombinációja megerősítését ajánlja, mint a nyugati világ számára előnyös és még inkább kihasználandó lehetőséget. Kijevben egyelőre nem reagáltak a cikkre, de maga az ötlet és a megokolása sem számíthat ukrán körökben nagy népszerűségre.

Visszatérve az orosz pozícióra, Szergej Rjabkov, a szankciókkal foglalkozó oroszországi külügyminiszter-helyettes kommentálta a legfelső szintről, a Kremlből érkezett figyelmeztetést. Rámutatott, hogy már az álláspont puszta nyilvánosságra hozatala is jelzés, amit jó, ha a Nyugat tekintetbe vesz, hiszen az már az intézkedések esetleges bevezetésének első fokozata.

Azaz Moszkva a katonaiak mellé csendben bevezeti a gazdasági „vörös vonalak” rendszerét is. Ha ezt valamelyik fél vagy államcsoport átlépi, komoly ellenintézkedéseket kockáztat.

Az oroszok – Putyin iránymutatása alapján – már az Ukrajna–Oroszország fegyveres harc lezárása utáni időszakra készülnek, amit várhatóan a Kelet, azaz Oroszország, esetleg Kína és a Nyugat gazdasági szembenállásának fokozódása jellemezhet majd.

Putyin nem rejtette véka alá üzenetét

A Kreml ura erre utalva hangsúlyozta, hogy egyes államok stratégiai készleteket halmoznak fel – nem mondta milyen anyagokból, energiahordozókból.

A stratégiai jelentőségű orosz alapanyagok bizonyos országokba való kivitelének korlátozására utalva viszont három árucikket említett: