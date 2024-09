Tiborcz István cégcsoportja étellel, pénzzel, zsákhordással is segíti az árvíz elleni védekezést

Történetének legnagyobb, koordinált támogatási akciója keretében vesz részt az árvíz elleni összefogásban a BDPST Group, többek közt helyszíni segítségnyújtással, pénzbeli támogatással, adománygyűjtéssel, kamionok és logisztikai kapacitás felajánlásával – olvasható a cégcsoport sajtóközleményében.

A BDPST Group részt vesz az árvízi védekezésben / Forrás: BDPST Group

A cégcsoport munkatársai szeptember 17-től váltott csapatokban segítik különböző helyszíneken az árvízzel szembeni védekezést az Ökumenikus Segélyszervezet koordinálásában. Míg a vállalat F&B-egységei és gasztronómiai partnerei étellel látják el az árvíz elleni küzdelemben részt vevőket, a Waberer’s szállítási, raktározási vagy egyéb logisztikai feladatok kapcsán ajánlotta fel kapacitásainak egy részét, a Gránit Bank pedig több millió forint támogatással és adománygyűjtő számlaszám indításával segít, amelyen az Ökumenikus Segélyszervezet által támogatott károsultak részére gyűlnek a felajánlások.

A rendkívüli helyzet rendkívüli összefogást igényel, nem is kérdés, hogy a BDPST Group és leányvállalatai az árvíz elleni védekezésben kiveszik-e a részüket.

„Az Ökumenikus Segélyszervezettel való stratégiai együttműködésünk keretében a segélyszervezet hatékony koordinálásának köszönhetően ott és úgy tudunk segíteni, ahol és ahogy a leginkább szükség van rá” – mondta Tiborcz István, a BDPST Group többségi tulajdonosa, igazgatótanácsának elnöke.

A Tiborcz tulajdonában lévő BDPST Group 2015-ben alakult, a csoport eleinte csak ingatlanfejlesztéssel, turizmussal foglalkozott, majd a Gránit Bank megszerzésével a pénzpiacon is megjelent, később a pénzügyi szolgáltatási palettáját egészítette ki a Diófa Alapkezelővel és az Equilorral, illetve 2022-ben megvette a Waberer’s Internationalt is, amellyel a logisztikai szegmensbe is belépett. Tiborcz István felesége Orbán Ráhel, a miniszterelnök legidősebb lánya, a BDPST Group kreatívigazgatója.