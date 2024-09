Gellert kapott Ursula Von der Leyen terve, Vitézy Dávid lehet a nevető harmadik – heti összefoglaló

Ursula von der Leyen saját maga által kijelölt határideje rohamosan közeledik, ám ragaszkodása a női biztosok arányához a tagállamok ellenállásába ütközik, így még inkább lelassítja az amúgy is vontatottan haladó folyamatot.

Von der Leyen mindenáron ragaszkodik a nemek arányához, más szempontok mintha nem számítanának

Fotó: AFP

Az Európai Bizottság elnöke arra kérte az európai fővárosokat, hogy egy férfi és egy női jelöltet is küldjenek a 26 biztosból álló csapatába (azok az országok, amelyek lejáró mandátumú biztosukat jelölték újra, kivételt kaptak ez alól a szabály alól). Bulgária volt az egyetlen ország, amely eleget tett ennek a kérésnek, és ennek következtében Von der Leyen nyomást gyakorolt több kisebb uniós országra, hogy az általuk javasolt férfiak helyett női jelölteket állítsanak, amiért cserébe következetesebb befolyási területeket ajánlott fel nekik.

Minden európai vezetőtől két jelöltet kért, ám helyettük középső ujjakat kapott

– mondta egy brüsszeli tisztviselő.

Vitézy Dávid nevethet a végén: óriási fordulatra van esély – mégis bekerülhet Budapest legfelsőbb vezetésébe

Még meg sem alakult az új fővárosi közgyűlés, már minden a feje tetején áll Budapesten. Ebből vastagon kiveszi a részét a Tisza Párt és Magyar Péter. A káoszból azonban gyorsan rendnek kell lennie, három hét múlva alakuló ülést tartanak. A többséggel nem rendelkező Karácsony Gergely főpolgármester gyorsan a sarokba szorítva találta magát, csak kényszerű alku árán tudja felállítani a városvezetést.

Vitézy Dávid nevethet a végén: óriási fordulatra van esély. A törvényes működés egyik feltétele, hogy Karácsony Gergely legalább egy főpolgármester-helyettest állít. Ő a hírek és a folyosói pletykák szerint is Kiss Ambrus lenne, aki jelenleg is általános főpolgármester-helyettes. Csakhogy Magyar Péter most közölte, hogy nem fogják megszavazni Kiss Ambrust, ahogy az eddigi helyettesek közül senkit sem, mert „a budapesti választók egyértelmű ítéletet mondtak a DK–MSZP-politikusok eddigi munkájáról”.

Nagy valószínűséggel a Fidesz és a Kutyapárt sem jelöl főpolgármester-helyettest, az pedig biztos, hogy Karácsony Gergely eddigi helyetteseit nem választja meg az új összetételű közgyűlés. Vagyis a helyzet úgy áll, hogy Karácsony Gergely második ciklusa már a rajtvonalnál, az alakuló ülésen elhasalhat. Hacsak nem születik kiegyezés (ami csodaszámba menne) a Fidesszel, vagy ha nem azt teszi, amit a Tisza követel. Merthogy Magyar Péter világossá tette, milyen estben hajlandók megszavazni mégis Karácsony Gergely főpolgármester-helyettesét.