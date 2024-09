Elárasztotta a Duna a véneki nyaralókat, megközelíthetetlenek az ingatlanok

Véneken a nyaralókat minden árhullám alkalmával ellepi a víz és most sem jobb a helyzet. A helyiek szerint egy nap alatt 80 centit emelkedett a víz, de volt, ahol egy métert is. A Duna partján lévő üdülőtelepet most alig lehet megközelíteni, ugyanis a bekötőút egyszer csak véget ér, az ingatlanok pedig szinte megközelíthetetlenek százaz lábban. A véneki nyaralók most szinte megközelíthetetlenek.

Véneki nyaralók az megáradt Duna partján / Fotó: Rákóczy Ádám

Legalább hatvan-hetven nyaraló található a véneki Rózsa és az Ibolya utcában. Az árvíz miatt mindenkinek ki kellett költözni – jöttek a rendőrök, a polgármester engedélye nélkül senki sem mehet be a településrészre. Az ottaniak persze már hozzászoktak a helyzethez, mert ugyan volt, hogy évekig nem jött az áradás, de máskor meg félévente, és akár heteken át több árhullám is érkezett – írja a Kisalföld.

Olyan száz méterre az út egy napja még látszott, szárazon állt. Most már olyan derékig érő lehet a víz a házak környékén. A nyaralók többsége már vízben áll. Akik a 2002-es árhullám után építkeztek, azok megemelték az ingatlan alapját, az a három-négy ház lehet a kivétel, azokhoz talán nem tör be a Duna

– nyilatkozta egy véneki férfi. Helyiek szerint még a talajvíz fog gondot okozni, 870 centiméteres vízállásra számítanak a hét második felében.

Gácsfalvi Róbertnek nyaralója van a véneki üdülősoron. A Kisalföldnek elmondta, már mindent felvittek az épület felsőbb szintjeire, amit lehetett, utánfutóval elszállítottak. „Érték már nincs a házban. Arra számítunk, hogy a nyaralóban egy méteres lesz a víz. Most azt mondják, a 2002-es árhullámhoz hasonló lesz a helyzet, de a 2013-asnál alacsonyabb tetőzésénél. Mi 850 centiméteres maximálási vízállásra számítunk” – mondta a helyi lakó.

Az évtized árvize érkezik – így készül Magyarország

Az elmúlt hetek rendkívüli esőzései miatt nagy vízmennyiség jelent meg a folyókban egész Közép-Európában. A környező országokban kritikus a helyzet, és az árhullámot Magyarország sem kerülheti el. Az árvíz már megjelent a nyugati határon, hétfőn kora délutánra elérte a Szigetközt. Azonban nemcsak itt, hanem a Duna szinte egész hazai szakaszán jelentős a készültség. Budapesten a hét második felében tetőzhet rekordközelben a folyó. Mutatjuk az árvízvédelmi készültség képeit.