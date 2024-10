Az izraeli háború 372. napja - Drónok záporoztak Libanonból, egy nyugdíjasotthonba csapódtak

Két drónt lőttek ki Libanonból, ami becsapódott Herzliya város központjába – közölte az Az izraeli hadsereg (IDF). A katonaság elmondása szerint a drónokat az indításuk után rögtön észlelték és nyomon tudták követni őket, amikor pedig beléptek Izrael légterébe, vadászgépeknek sikerült kilőniük az egyiket. Bár Izrael nem erősítette meg, de valószínűleg a Hezbollah indította a drónokat.

A Libanonból indított drónok egy nyugdíjasotthonba csapódtak be / Fotó: X / @RalphDekkers

Az viszont nem derült ki, hogy a másik drón miért maradt sértetlen és tudott becsapódni Herzlyába. A városban több épület is megrongálódott, szerencsére emberek nem sérültek meg. A közösségi oldalakon közzétett felvételeken jól látható, ahogy a támadó drón a város épületei felett repül.

Az izraeli 12-es csatorna jelentése szerint a becsapódás tüzet okozott, és a város egyes részein nincs áram.

A The Times of Israel szerint Herzliya több térségében is jelentettek lezuhanó repeszeket.

„A kerület rendőrei és bomba-elhárítási szakértői jelenleg a helyszínen vannak, kezelik a kilőtt drónból származó törmeléket, és alapos kutatásokat végeznek a lakosságot fenyegető további kockázatok csökkentése érdekében. Jelenleg személyi sérülésről nem tudunk, bár az épületben némi kár keletkezett” – közölte a helyi rendőrség. A Ynet híroldal szerint

egy nyugdíjasotthont talált el az a drón, melyet nem tudtak időben kilőni.

A becsapódás kisebb tüzet okozott, amelyet a tűzoltóság hamar eloltott.

הכלי הגיע מכיוון הים וצלל להרצליה. בדקות אלה עוד הדי פיצוצים באזור המרכז. בצה"ל טרם יודעים אם יש עוד כלים עויינים באוויר ואם הירוטים עד כה צלחו. נעדכן בהמשך pic.twitter.com/jclN1fFPLu — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) October 11, 2024

Irán újból fenyeget, de ezúttal nem Izraelt

Irán felszólította az olajban gazdag Öböl menti országokat, hogy maradjanak semlegesek az Izraeli háborúból – amely a gázai övezetből Libanonra is átterjedt – mivel Teherán attól tart, hogy régi arab ellenségi Tel-Aviv oldalán szállnának be a harcba. Az iszlám köztársaság figyelmeztette arab szomszédait, hogy „ne könnyítsék meg az izraeli válaszlépéseket”, például vadászgépek átengedését a légterükön, ezzel ugyanis könnyen a két ország „kereszttüzébe” kerülnének.

Az alig burkolt fenyegetés felháborította Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab Emírségeket, akik korábban is arra figyelmeztettek, hogy a konfliktus kiterjedése esetén Irán korai csapást mérne rájuk.