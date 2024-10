Izrael betiltotta a legnagyobb nemzetközi palesztin segélyszervezetet, London tiltakozik

A brit miniszterelnök szerint a palesztinokat segélyező ENSZ-ügynökség (UNWRA) tevékenységét tiltó izraeli parlamenti határozat ellehetetlenítheti a szervezet létfontosságú munkáját, és így veszélybe sodorhatja a gázai övezetben és Ciszjordániában folyó nemzetközi humanitárius segélyprogram egészét.

A brit kormányfő szerint a Gázának szánt segélyek jelentős növelésére van szükség / Fotó: AFP

Sir Keir Starmer hétfő esti nyilatkozatában előzményeként az izraeli parlament nagy többséggel elfogadott két jogszabályt, amely Izrael területén és az izraeli ellenőrzésű palesztin területeken egyaránt megtiltja az ENSZ-segélyszervezet tevékenységét.

Az izraeli kormány azzal vádolja az ENSZ-ügynökséget, hogy több tagja részese volt a Gázai övezetet uraló Hamás Izrael ellen elkövetett tavaly októberi támadásának, amelyben 1200-an meghaltak, több mint háromezren megsérültek. A támadás után Izrael széleskörű hadműveleteket indított Gázában azzal a meghirdetett céllal, hogy felszámolja a Hamász politikai és katonai gépezetét.

Keir Starmer a Downing Street által ismertetett hétfő esti állásfoglalásában leszögezi: a Gázai övezetben kialakult humanitárius helyzet egyszerűen elfogadhatatlan. A munkáspárti brit kormányfő szerint azonnali tűzszünetre, a Hamász által elhurcolt túszok azonnali elengedésére és a Gázának szánt segélyek jelentős növelésére van szükség.

Starmer hangsúlyozta: Izraelnek nemzetközi kötelezettségei alapján biztosítania kell, hogy a gázai lakosság megfelelő mennyiségű segélyhez jusson, és csak az UNRWA tudja eljuttatni e humanitárius segélyeket a szükséges mennyiségben és ütemben a gázai civilekhez. A szervezetnek ENSZ-felhatalmazása van a palesztin menekültek támogatására, ezért Nagy-Britannia arra szólítja fel az izraeli törvényhozókat,

hogy tegyék lehetővé az UNRWA alapvető fontosságú tevékenységének folytatását.

Röviddel Starmer felhívása előtt David Lammy brit külügyminiszter a londoni alsóházban tartott helyzetértékelésében kijelentette: nincs mentség arra, hogy Izrael korlátozza a humanitárius segélyek eljuttatását a gázai palesztin lakosságnak.

Lammy szerint a segélyszállítmányok – köztük azok is, amelyeket a brit kormány finanszírozott – feltorlódtak Gáza határain, és jelenleg éppen azokhoz nem jutnak el, akiknek égetően szükségük lenne e segélyekre. Ezekkel a korlátozásokkal Izrael saját nyilvánosan vállalt kötelezettségeit is megszegi, emellett a nemzetközi humanitárius jog megsértését is kockáztatja.