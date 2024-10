Figyelmeztetett a szakember: megjelenik Magyarországon a halálos vírus

Egyre több országban megjelenhet a majomhimlő új változata Rusvai Miklós szerint, aki azt is elmonda, hogy az importált esetek több országban is előfordulhatnak. A szakértő mindemellett jó tanácsokat is adott arra nézve, hogy mire figyeljenek azok, akik Afrikába utaznak.

A majomhimlő sok halálos áldozatot is követel / Fotó: AFP

Globális egészségügyi vészhelyzetet hirdettek már a majomhimlő miatt

A vírus miatt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) augusztusban hirdetett globális közegészségügyi vészhelyzetet, azóta pedig már Németországban is felbukkant a vírus új változata. A Kelet-Afrikából hazatérő 33 éves férfi szervezetében október 18-án a Klád Ib variánst mutatták ki Köln városában, noha a beteg már október 12-én kórházba került. Európában először Svédországból jelentették augusztusban a majomhimlő Klád I vírusváltozat első megerősített, Afrikán kívüli esetét, a kontinensen továbbra is a Klád II változat a domináns.

Az InfoRádiónak nyilatkozva Rusvai Miklós elmondta, hogy

a majomhimlő Magyarországon is meg fog jelenni, ennek csak az időpontja kérdéses.

A virológus azt is elárulta, hogy importált esetek más országokban is lehetnek, akár már most is. Afrikán kívül az elmúlt fél évben a majomhimlő Svédországban, Thaiföldön és Németországban ütötte fel a fejét, miközben Rusvai szerint statisztikailag az is elképzelhető, hogy már Magyarországon is jelen van a vírus, de ennek azért elég kicsi a valószínűsége.

A vírus sok halálos áldozatot is követel

A víruskutató arra is felhívta a figyelmet, hogy az új variáns Afrikában jelentős számú halálos áldozatot is követel, a fertőzöttek 7-8 százaléka hunyt el a fekete kontinensen. Ráadásul

főként gyerekek betegszenek meg, akik sérülékenyebbek és érzékenyebbek, az immunrendszerük kevésbé működik jól, így körükben elég magas a halálozási arány.

A kutató azt is elárulta, hogy a vírus ellen lehet védekezni, a megfelelő, hatékony higiéniai rendszabályok betartásával. Emellett Rusvai azt tanácsolja az Afrikába utazóknak, hogy csak óvatosan vegyüljenek a helyi közösségek tagjaival, inkább kerüljék a társadalmi érintkezést. A szexturizmus különösen veszélyes, hiszen gyakran terjed a fertőzés szexuális úton.