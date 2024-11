Egy sávon már járható az M6-os autópálya Szebénynél – jelentette be a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Szántó Valentin közölte: a helyszínelés még tart, azonban a tereléseknek köszönhetően már megindulhatott a forgalom egy-egy sávon az érintett szakaszon Budapest és Pécs irányába is. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínre több mentőegység is érkezett, hat személyt szállítottak kórházba, közülük három könnyebben, a másik három súlyosan sérült meg a balesetben – tájékoztatott a Bama.

Új fejlemények az óriási M6-os balesetről: gerincsérült is van a sérültek között / Fotó: Bama

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye szerint három helyszínen történt baleset az M6-os autópálya 175-ös és 176-os kilométerszelvénye között, Szebény térségében, a Budapest felé vezető irányban. Az első helyszínen öt, a másodiknál négy, a harmadiknál szintén négy gépkocsi ütközött össze. A mohácsi és a véméndi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a járműveket. A balesethez több mentőautó, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is érkezik, a tűzoltók pedig melegedőbuszt is kértek a helyszínre. Az útszakaszt lezárták a hatósági beavatkozás idejére.

A sérültek közt van gerincsérült is, és valakit újra kellett éleszteni.

Az egyik balesetben részt vevő azt mesélte kollégánknak, hogy volt olyan autós is, aki az első ütközők mellett simán elhaladt, megállás nélkül.