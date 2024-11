Donald Trump győzelme után keresik a migráció lehetőségét az amerikaiak

Sok amerikait annyira megrémisztett Donald Trump győzelme a keddi elnökválasztáson, hogy drasztikus lépést: külföldre költözést fontolgat. Már az első exit pollok megjelenése után tömegek vetették magukat a számítógépekre és az okostelefonokra, hogy a kivándorlás lehetőségei után kutassanak.

Donald Trump győzelme után sokan menekülnének / Fotó: Hans Lucas via AFP

Jelentős számban gondolkodtak kivándorláson elsősorban a gazdagok már az elnökválasztás előtt is, ez azonban semmi ahhoz képest, ami azóta történt. A keleti parti urnazárás utáni 24 órában 1270 százalékkal többen kerestek rá a Google-on, hogyan lehet Kanadába költözni.

Az Új-Zéland iránt érdeklődők száma majdnem 2000 százalékkal, az Ausztrália irántiaké pedig 820 százalékkal nőtt

a Reuters tudósítása szerint.

A keresőoldal hivatalos adatai szerint szerda estére történelmi csúcsra ugrott a három országba való kivándorlás feltételeit kutatók száma. A CNBC tudósítása szerint a kanadai lehetőségekre elsősorban az olyan masszívan demokrata többségű szövetségi államokban élők kerestek, mint Vermont, Main, Oregon és Washington. A „költözhetek-e külföldre” kérdésre viszont két olyan csatatér államban – Wisconsinban és Pennsylvaniában – amelyet végül elvitt Trump.

Az Immigration New-Zealand adatai szerint az országra november 7-én 25 ezer amerikai felhasználó keresett – összehasonlításképpen egy éve ugyanezen a napon mindössze 1500-an.

Donald Trump a mozgatórugó, de más is szerepet játszik

Az amerikai elnökválasztás jó üzlet a migrációval foglalkozó ügyvédek számára is, elárasztják őket megkeresésekkel.

Minden fél órában érkezik egy új e-mail

– nyilatkozta a brit hírügynökségnek Evan Green, Kanada legrégibb ilyen ügyekkel foglalkozó ügyvédi irodájának partnere.

Nem mindenki akar MAGA Amerikában élni / Fotó: Hans Lucas via AFP

Trump győzelme 2016-ban is hasonló keresési pánikot okozott, most azonban még valószínűbb, hogy sokan lépnek is, nemcsak érdeklődnek. A választási kampány ugyanis különösen megosztó volt, és félő, hogy a következő négy év még nagyobb éket ver a demokraták és a republikánusok közé faji, nemi, oktatási és az abortusszal kapcsolatos kérdésekben.