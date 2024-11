Elnökválasztás: Sztrájkba léptek a tízmilliós The New York Timesnál, inkább Trump örülhet

Sztrájkba lépett hétfőn a The New York Times (NYT) technológiai személyzete. A felfordulás az elnökjelöltek közül Donald Trump táborában okozhat kaján mosolyokat, hiszen a világ legnagyobb – tízmillió körüli – előfizetői bázisával rendelkező lap hagyományosan a most Kamala Harrist indító Demokrata Pártot támogatja az elnökválasztásokon, illetve közöttük.

Elnökválasztás: a The New York Times a Demokrata Párt jelöltjeit támogatta az elnökválasztásokon az elmúlt hat évtizedben, és ez most veszélybe került a sztrájk miatt Fotó: Beata Zawrzel / NurPhoto / AFP

A munkabeszüntetés éjfélkor kezdődött, és a lapnál, illetve támogatói közt attól tartanak, hogy megzavarhatja a The Times tudósításait a keddi elnökválasztásokról – írta a legnagyobb amerikai rivális lap, a The Wall Street Journal (WSJ).

Hétfőn közép-európai idő szerint fél 5-kor a NYT honlapja rendben működött, a címlap tetején lévő tucatnyi cikk mind az elnökválasztással foglalkozott és az egyik egy hatvanéves női szavazó videója, aki korábban a Republikánusok támogatója volt, de elmondja, hogy az előző választásokon már a demokrata Joe Bidenre szavazott és most Kamala Harrisre fog.

A fennakadások a későbbiekben azonban nem kizártak, miután éjfélkor sztrájkba kezdett a lap technológiai személyzetét képviselő szakszervezet, a NewsGuild. Ilyen munkabeszüntetésre a lapnál pont elnökválasztásokon nem volt példa a lapnál az elmúlt hatvan évben (amikor egyébként rendre a Demokrata Párt jelöltjeit támogatták).

Már hetek óta riadót fújtunk és szabaddá tettük magunkat, hogy eljussunk ehhez a megegyezéshez a választási hét jelentette határidő előtt. Elkeserítő, hogy a the Times hajlandó hazárdírozni a választási tudósítással, hogy elkerülje a megegyezést egy igazságos és fair szerződésről

– idézte a WSJ a Susan DeCaravát, a NewsGuild elnökét.

A mozgósítás döntő lehet az elnökválasztáson

A lap hivatalosan szintén csalódását fejezte ki, és ők szakszervezetbe tömörült kollégákat hibáztatták, amiért az olvasók számára az egyik legfontosabb időszakban hajlandók erre a "felesleges, és a küldetésünkkel ellentétes" akcióra.

Az elnökválasztáson rekordmagas részvétel várható, és a mozgósítás sikerességének döntő szerepe lehet.