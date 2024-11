Távolodik a 410-es lélektani határtól a forint, de sorsdöntő hét vár a devizánkra

Vágni fog a Fed, örülhet a forint?

A Fed kamatpolitikájának azonban nemcsak a választást követően lesz nagy hatása a dollárra, áttételesen pedig a forintra is, hanem már a választás hetének folyamán is: az amerikai jegybank ugyanis november 7-én, csütörtökön teszi majd közzé legfrissebb döntését, melytől a befektetők jelenleg (a határidős opciók alakulása alapján) a friss makrogazdasági adatokat, a váratlanul kedvező munkaerőpiaci és a várakozásoknak megfelelően alakuló inflációs adatokat látva

100 százalékos bizonyossággal 25 bázispontos kamatcsökkentésre várnak.

Fontos kiemelni, hogy míg Powelléknek az eheti döntését az elnökválasztás eredménye még minden bizonnyal semmilyen mértékben nem befolyásolja majd, az amerikai jegybank feje csütörtöki sajtótájékoztatójában minden bizonnyal nem kevés kérdést kap majd a következő terminusra vonatkozóan, valamilyen szintű betekintést így már kaphatunk majd abba, hogyan látják a jegybankárok a következő négy évet monetáris politikai oldalról.

Az eheti 25 bázispontos kamatcsökkentés tankönyv szerint adhat majd egy kisebb pozitív lökést a forintnak, a dollár gyengülése ugyanis rendre segíti a feltörekvő piaci devizákat, így a forintot is. Nagy kérdés ugyanakkor, hogy ennek a szinte biztosnak vélt vágásnak mekkora részét árazta már most be a piac, így azt, hogy mekkora támaszra lelhet a forint a dollár oldaláról, egyelőre nehéz megmondani.