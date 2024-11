Trump egykori kihívója fontos pozíciót kaphat

Donald Trump megválasztott elnök irányítása alatt az Egészségügyi és Emberi Szolgálatok Minisztériumának (HHS) vezetésére pályázik Ben Carson neves idegsebész, aki 2016-ban még republikánus elnökjelöltként indult el a választáson – értesült a New York Post.

Ben Carson korábban Trump lakás- és városfejlesztési minisztere volt / Fotó: AFP

A 73 éves Carson 2017 és 2021 között Trump lakás- és városfejlesztési minisztere volt, de nem akarja újra ugyanezt a pozíciót betölteni, hanem nyitott lenne az egészségügy irányítására – derült ki két forrás elmondásából.

Carson részt vett Trump kampányában, és vele volt a Florida állambeli West Palm Beach kongresszusi központjában a választás éjszakáján is. A Republikánus Nemzeti Bizottságban is beszédet mondott, amelyben

méltatta Trumpot, miután júliusban meg próbálták megölni egy kampányrendezvényen.

Trump átmeneti csapata még nem döntött arról, hogy ki töltse be az egészségügyvezető pozícióját, sajtó azonban korábban arról írt, hogy visszatérhet az adminisztrációba Ben Carson lakásügyért felelős miniszterként, valamint Betsy DeVos oktatási miniszterként.

A republikánus kampányszervezettől származó információk szerint az új Trump-adminisztrációban akár ismét helyet kaphat Mike Pompeo, aki az első kormányzatban külügyminiszter volt, valamint a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatói posztját is betöltötte. Rajta kívül Marco Rubio floridai szenátor is pozícióhoz juthat, akinek neve külügyminiszterként is szóba került.

Trump korábban ígéretet tett arra, hogy tagja lesz adminisztrációjának a korábban demokrata színekben politizáló Robert F. Kennedy Jr. és Elon Musk, aki költségvetési és államadósság-csökkentési kérdésekért felelne. Korábban a Világgazdaság is megírta hogy az ismét elnökké választott republikánus politikus bejelentette, hogy Susan Wiles kampányfőnökéből lesz a kabinetfőnöke.