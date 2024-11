Újabb német pártelnök szólalt fel az ukrán fegyverszállítások ellen - egy napon belül ez a második

Ellenzi a további fegyverszállításokat Ukrajnának, valamint a NATO és Ukrajna közötti kapcsolat szorosabbra fűzését is a német baloldali Die Linke (Baloldal) párt társelnöke, aki a napokban járt Kijevben. Jan van Aken, aki 2022 februárja, a háború kitörése óta először látogatott Ukrajnába, a dpa hírügynökségnek azt mondta, hogy szerinte "hiba lenne azt állítani, hogy a biztonságot csak azzal tudjuk garantálni, ha a NATO-ban vagyunk".

A Die Linke újonnan megválasztott társvezetői, Jan van Aken (jobbra) és Ines Schwerdtner a Baloldali Párt szövetségi pártkongresszusán. Fotó: AFP

Hozzátette: "először ki kellene próbálnunk az összes további lehetőséget az egyszerű fegyverszállítás és a tétlenség között". A lehetőségek között említette a Kreml elleni szigorúbb szankciók bevezetését.

Van Aken értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy a német parti őrség "szemet huny, amikor naponta sok millió dollár értékű olaj halad el mellette" az orosz olajexportot bonyolító tankhajókon. Mint hangsúlyozta, az orosz olajszállító hajók "pórázra vétele" hatalmas nyomást jelentene.

Nézete szerint az ukrajnai háborúban magát semlegesnek valló Kína is fokozhatná Moszkván a nyomást. Németországnak és Európának reagálnia kellene Kína és Brazília márciusi ajánlatára, és lehetővé kéne tennie a béketárgyalások megkezdését - mondta Van Aken.

Úgy vélte, a háború befejezéséhez a békeszerződés aláírása mellett az is fontos lenne, hogy Ukrajna biztonsági garanciákat kapjon, amelyek Európából érkezhetnének. De ilyen garancia lehetne egy tűzszüneti zóna is, amelyet kínai és amerikai békefenntartó katonák biztosíthatnának - tette hozzá.

Vasárnap a legutóbbi német tartományi választásokon felfutó új német baloldali populista pártról is kiderült, hogy a szétesőben lévő koalíciótól magas árat kíván kérni azért, mert segíti őket három keleti állam kormányzásában: azt követelik, hogy regionális tisztségviselőik csatlakozzanak az Ukrajna felfegyverzésének leállítására irányuló felhívásokhoz. A Reuters vasárnap reggel még arról számolt be, hogy a Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) az egyetlen párt, amely ellenzi Ukrajna felfegyverzését a radikális jobboldali AfD mellett. Nos, mint kiderült ez nincs így, immár a Linke is csatlakozott a fegyvertszállítások ellenzőihez.